दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट? आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की ये 5 'महा कंजूस' नीतियां

क्या आप भी दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. आज के जमाने में लोग सिर्फ दिखावे के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं. समाज भले ही इसे आपकी दरियादिली कहे, लेकिन आचार्य चाणक्य इसे बहुत बड़ी मूर्खता मानते हैं.
चाणक्य नीति के अनुसार, जब दुनिया आपको फिजूलखर्ची के लिए उकसाए, तो आपको वहां समझदारी दिखानी चाहिए. अगर आप असल में अमीर बनना चाहते हैं और अपने धन को बचाकर रखना चाहते हैं, तो आपको जीवन में इन 5 जगहों पर महा कंजूस बनना ही पड़ेगा.
क्या आप सिर्फ अमीर दिखने के लिए महंगी चीजें खरीद रहे हैं? ऐसी इज्जत जो आपकी असलियत से नहीं बल्कि आपके खर्चों से तय होती है, बिल्कुल बेकार है. चाणक्य नीति कहती है कि दिखावे के चक्कर में पड़ना विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है.
लोग आपके सामने तो आपकी झूठी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए महंगे गैजेट्स या गाड़ियां खरीदने में बिल्कुल कंजूसी बरतें.
क्या आप उन लोगों पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहे हैं जो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं? ऐसे लोग आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं.
चाणक्य ने समझाया है कि एक दुष्ट मित्र उस सांप की तरह होता है जिसे आप चाहे जितना दूध पिलाएं, वह मौका मिलते ही आपको डस लेगा. ऐसे मतलबी लोगों की हकीकत यह है कि आपके बुरे वक्त में ये सबसे पहले गायब हो जाएंगे. इसलिए इन पर पैसा उड़ाना तुरंत बंद कर दें.
हमारे समाज में सबसे ज्यादा लोग इसी जाल में फंसकर बर्बाद होते हैं. एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई सिर्फ एक शादी में लाखों रुपये फूंक कर उड़ा देता है.
वह ऐसा सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए करता है जो बाद में खाने में कमियां निकालते हैं. हकीकत तो यह है कि मुसीबत के समय यह समाज कभी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा. समाज के डर से बड़ा खर्च करने के मामले में हमेशा कंजूस बने रहें.
सस्ती लोकप्रियता का मतलब है ऐसी तारीफ जो आप दूसरों को खुश करके या पैसे के दम पर हासिल करते हैं. चाणक्य नीति के अनुसार यह एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है. इसके चक्कर में इंसान दूसरों की नजरों में बड़ा बनने के लिए खुद को अंदर से छोटा कर लेता है.
आचार्य चाणक्य का साफ कहना है कि जो इंसान सिर्फ चापलूसी सुनकर खुश होता है, उसका पतन होना एकदम तय है. इसलिए ऐसी झूठी वाहवाही पर एक रुपया भी खर्च न करें.
बाजार में 50% ऑफ का बोर्ड देखकर क्या आप भी खुश हो जाते हैं? आप सोचते हैं कि आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए, लेकिन असल में आपने जेब से पैसे खर्च किए हैं. सच तो यह है कि आपने कोई जरूरत का सामान नहीं खरीदा, बल्कि सिर्फ थोड़ी देर की खुशी खरीदी है.
चाणक्य नीति के नजरिए से देखें तो यह सबसे बड़ा और समझदारी भरा दिखने वाला जाल है. जहां इंसान खुद को चालाक समझकर सबसे बड़ी आर्थिक गलती कर बैठता है, इसलिए सेल के चक्कर में कभी न पड़ें.