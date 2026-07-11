/शादी से पहले चेहरा नहीं, परखें ये 5 बातें; चाणक्य नीति की ये सलाह बचाएगी आपका वैवाहिक जीवन!

शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता है. ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में सुखी शादीशुदा जीवन के लिए कई काम की बातें बताई हैं. उनका मानना था कि जीवनसाथी चुनने में की गई एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर भारी पड़ सकती है.
लोग अक्सर बाहरी चमक दमक या कुछ समय के आकर्षण में आकर शादी का बड़ा फैसला ले लेते हैं. लेकिन असली जिंदगी में इंसान का स्वभाव, उसके संस्कार और उसकी सोच ही मायने रखती है.
अगर आप भी अपने लिए या किसी अपने के लिए पार्टनर तलाश रहे हैं, तो चाणक्य नीति के कुछ बेहद जरूरी नियमों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि रिश्ता पक्का करने से पहले किन 5 बातों को बहुत गहराई से समझ लेना जरूरी है.
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि केवल सुंदर चेहरा देखकर कभी भी शादी का फैसला नहीं करना चाहिए. पहली नजर का आकर्षण अक्सर इंसान के असली चरित्र को छिपा देता है.
गोरा रंग या सुंदर आंखें कुछ ही दिनों में सामान्य लगने लगती हैं, लेकिन पार्टनर का अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ निभाता है. अगर सामने वाले का स्वभाव ही कठोर है या उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है, तो बड़ी से बड़ी सुंदरता भी घर में खुशियां नहीं ला सकती.
इसलिए किसी के रूप रंग पर लट्टू होने के बजाय यह देखिए कि उसका दिल कैसा है और वह दूसरों से कैसे बात करता है.
गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन जो व्यक्ति हर छोटी बात पर आपा खो दे, उसके साथ रहना किसी सजा से कम नहीं होता. चाणक्य का मानना था कि मधुर व्यवहार और मीठी बोली ही रिश्तों को जोड़कर रखती है.
वहीं दूसरी तरफ कड़वे शब्द और हर समय का चिड़चिड़ापन अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी धीरे धीरे तोड़ देता है. जो इंसान अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता, वह मुश्किल समय में कभी भी समझदारी से काम नहीं ले पाएगा. ऐसे स्वभाव वाले लोग शांत घर को भी पल भर में विवाद का अखाड़ा बना देते हैं, इसलिए शादी से पहले इस बात को जरूर परखें.
शादी का असली आधार भरोसा, त्याग और एक दूसरे का साथ देना होता है. अगर कोई व्यक्ति शादी के रिश्ते को सिर्फ एक सौदा समझता है और उसका पूरा ध्यान आपकी धन संपत्ति या आर्थिक स्थिति पर है, तो ऐसे इंसान से दूर रहना ही समझदारी है.
जिंदगी में हमेशा एक सा समय नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं. बुरे वक्त में वही पार्टनर सबसे मजबूत ढाल बनता है जो आपसे प्यार करता हो, न कि आपकी जेब से. लालची स्वभाव का व्यक्ति मुसीबत आने पर सबसे पहले आपका साथ छोड़ सकता है.
किसी भी इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने से छोटे, बड़े या कमजोर लोगों के साथ कैसा बरताव करता है. अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता, बुजुर्गों या समाज के अन्य लोगों को हमेशा नीचा दिखाता है या उनका अपमान करता है, तो उससे यह उम्मीद कभी मत रखिए कि वह शादी के बाद आपका या आपके परिवार का सम्मान करेगा.
वैवाहिक जीवन में प्यार से भी ज्यादा जरूरी आपसी सम्मान होता है. जहां इज्जत नहीं होती, वहां रिश्ता बहुत जल्दी खोखला हो जाता है.
चाणक्य के अनुसार धर्म और संस्कार का मतलब सिर्फ सुबह शाम पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि सही और गलत की समझ होना है.
जो व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो, दूसरों को धोखा देता हो या किसी भी तरह के गलत कामों में शामिल हो, उसके साथ कभी भी विश्वास का रिश्ता नहीं बन सकता.
ऐसे लोगों की बुरी आदतें न सिर्फ शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करती हैं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को भी खतरे में डाल देती हैं. इसलिए शादी का हाथ थामने से पहले सामने वाले के चरित्र और उसकी आदतों को अच्छी तरह जान समझ लें.