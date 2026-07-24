कौन अपना है और कौन पराया? संकट के वक्त इन 5 बातों से तुरंत पहचानें

Chanakya Niti Tips: जिंदगी जब तक आराम से चलती है, तब तक हर कोई अपना बनकर साथ खड़ा दिखता है. असली परीक्षा तो तब होती है जब अचानक कोई बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी होती है. महान कूटनीतिज्ञ और नीतिकार आचार्य चाणक्य का मानना था कि बुरे दौर में ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है.
चाणक्य नीति में ऐसे मौकों का जिक्र किया गया है जहां यह साफ हो जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है. आइए जानते हैं चाणक्य नीति के वे 5 नियम जो संकट में अपनों और परायों की पहचान कराते हैं.
आचार्य चाणक्य के मुताबिक जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तब सच्चे लोगों की पहचान होती है. अच्छे दिनों में साथ हंसने बोलने वाले कई लोग बीमारी के वक्त दूरी बना लेते हैं.
जो इंसान आपके बीमार होने पर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करे और आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा हितैषी होता है. बाकी लोग सिर्फ आपके अच्छे वक्त के साथी होते हैं.
जब किसी पर आर्थिक संकट आता है या जमा पूंजी खत्म हो जाती है, तो मतलबी लोग सबसे पहले साथ छोड़ते हैं. चाणक्य कहते हैं कि जब जेब खाली हो, तब जो व्यक्ति मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वही सच्चा मित्र या अपना है.
जो लोग आपकी तंगी देखकर बहाने बनाने लगें या दूरी बना लें, समझ जाइए कि उनका रिश्ता सिर्फ आपके पैसे और रुतबे से था.
किसी कानूनी झंझट या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने पर ज्यादातर लोग किनारे हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे भी किसी झंझट में न पड़ जाएं.
ऐसे कठिन समय में जो रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ निडर होकर खड़ा रहता है और अदालत तक आपका साथ निभाता है, वही असल मायने में आपका अपना है. उस इंसान पर जीवनभर भरोसा किया जा सकता है.
चाणक्य नीति के अनुसार किसी अपने के जाने का दुख या श्मशान यात्रा का समय इंसान की नियत साफ कर देता है.
दुख की इस घड़ी में जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, वे आपके सुख दुख के सच्चे साथी हैं. जो लोग दुख के वक्त सांत्वना देने तक नहीं आते, उनसे भविष्य में किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है.
डिस्क्लेमर: यह लेख आचार्य चाणक्य की प्राचीन 'चाणक्य नीति' के संदर्भों और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को व्यावहारिक जीवन से जुड़ी जानकारियां और सुझाव देना है.