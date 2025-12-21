Advertisement
trendingNow13048800
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: जिस घर में होती हैं इन 5 संस्कारों वाली महिलाएं, वहां खिंची चली आती हैं मां लक्ष्मी

Chanakya Niti: जिस घर में होती हैं इन 5 संस्कारों वाली महिलाएं, वहां खिंची चली आती हैं मां लक्ष्मी

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिला के ये 5 गुण घर की उन्नति और सुख-समृद्धि का आधार बनते हैं. ऐसे 5 विशेष संस्कारों से युक्त महिलाएं घर-परिवार को स्वर्ग जैसा बनाकर रखती हैं. आइए जानते हैं महिलाओं के उन 5 विशेष संस्कारों के बारे में. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: जिस घर में होती हैं इन 5 संस्कारों वाली महिलाएं, वहां खिंची चली आती हैं मां लक्ष्मी

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को न सिर्फ एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री माना जाता है, बल्कि उन्हें मानव स्वभाव और पारिवारिक संबंधों की भी गहरी समझ थी. उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना 'चाणक्य नीति' में जीवन के हर पहलू पर बहुमूल्य सुझाव दिए हैं. चाणक्य का मानना था कि एक स्त्री परिवार की धुरी होती है अगर उसमें कुछ विशेष गुण हों, तो वह साधारण से घर को भी स्वर्ग बना सकती है. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, इन 5 गुणों से युक्त महिलाएं मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाती हैं. साथ ही ये जिस परिवार में रहती हैं, वहां हमेशा सुख-समृद्धि की वर्षा होती रहती है. ऐसे में आइए चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं भाग्यवान महिलाओं के 5 विशेष गुण या संस्कार.

धैर्य और आत्म-संयम 

चाणक्य के अनुसार, जिस महिला में धैर्य होता है, वह परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है. जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता. उतार-चढ़ाव आने पर जो स्त्री विचलित हुए बिना संयम से काम लेती है, वह कठिन परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेती है. ऐसी महिलाएं बिना किसी जल्दबाजी के सोच-समझकर निर्णय लेती हैं, जिससे घर का माहौल हमेशा संतुलित और शांतिपूर्ण बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता 

एक समझदार महिला घर की असली मार्गदर्शक होती है. चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान स्त्री को इस बात का भान होता है कि उसे कब बोलना है और कब मौन रहना है. वह अपनी समझदारी से परिवार के संसाधनों का सही प्रबंधन करती है और उसे पता होता है कि कौन सा कदम परिवार के भविष्य के लिए लाभकारी होगा. उसकी सूझबूझ ही घर में सुख और शांति का बैलेंस बनाए रखती है.

ममता और निस्वार्थ प्रेम 

आचार्य चाणक्य के अनुसार, प्रेम और ममता एक महिला के सबसे दिव्य आभूषण हैं. जिस घर की स्त्री स्नेही और दयालु होती है, वहां विवाद और कलह कभी नहीं टिकते. एक स्त्री का प्यार ही पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखता है. ऐसी महिलाओं के संरक्षण में पलने वाले बच्चे संस्कारी होते हैं और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है.

यह भी पढ़ें: चाणक्य की ये 4 बातें बताएंगी, मुसीबत में कौन थामेगा आपका हाथ

सत्यनिष्ठा और ईमानदारी 

किसी भी सुखी परिवार की नींव 'भरोसे' पर टिकी होती है. चाणक्य कहते हैं कि जो महिला स्पष्टवादी और ईमानदार होती है, वह अपने परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ होती है. छल-कपट और झूठ से दूर रहने वाली स्त्री अपने आचरण से परिवार के अन्य सदस्यों का विश्वास जीतती है, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आती है और घर में पारदर्शिता बनी रहती है.

संस्कारों और परंपराओं के प्रति सम्मान 

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो महिला अपनी संस्कृति, मर्यादा और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करती है, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है. ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने से बड़ों का आदर करती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी उच्च संस्कार देती हैं. जिस घर में संस्कारों का पालन होता है, वहां सुख, समृद्धि और मान-सम्मान का हमेशा वास होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा