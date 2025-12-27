Advertisement
Chanakya Niti: इन 4 मामलों में महिलाओं के सामने 'बौने' साबित होते हैं पुरुष, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति

Chanakya Niti For Women Power: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक संस्कारी और बुद्धिमान महिला पूरे वंश का उद्धार कर सकती है. कुछ विशेष गुण महिलाओं को समाज में एक विशेष और सम्मानित स्थान दिलाते हैं. आइए जानते हैं महिलाओं में छिपे गुप्त राज के बारे में चाणक्य नीति क्या कहती है.

 

Dec 27, 2025
Chanakya Niti For Women: आचार्य चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. वे एक महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे. उनकी 'चाणक्य नीति' आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी. चाणक्य ने इंसान के स्वभाव का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था. अपनी नीतियों में उन्होंने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है, जहां स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली साबित होती हैं. आचार्य चाणक्य के अनुसार, कुछ विशेष गुण महिलाओं में जन्मजात होते हैं, जिनकी बराबरी एक पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता. ऐसे में आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं महिलाओं में छिपे गुप्त राज.

भावनात्मक मजबूती और अटूट धैर्य 

अक्सर समाज में महिलाओं को भावुक समझा जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. महिलाएं मानसिक और भावनात्मक रूप से पुरुषों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं. जहां पुरुष छोटी-छोटी परेशानियों में आपा खो देते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, वहीं महिलाएं कठिन से कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखती हैं. अपने परिवार की खुशियों के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने का साहस सिर्फ एक महिला में ही होता है.

रिश्तों को सहेजने और समझौते की कला

चाणक्य नीति कहती है कि रिश्तों को निभाने और उन्हें टूटने से बचाने की जितनी काबिलियत एक महिला में होती है, उतनी पुरुषों में नहीं. महिलाएं स्वभाव से अधिक सहनशील होती हैं और परिवार की एकता के लिए कई बार झुकना भी पसंद करती हैं. वे जानती हैं कि कब चुप रहना है और कब अपनी बात रखनी है, ताकि घर का सामंजस्य बना रहे. एक पुरुष के पास धन-दौलत हो सकती है, लेकिन परिवार को जोड़ने वाला प्रेम और करुणा का धागा अक्सर महिला के हाथ में ही होता है.

बुद्धिमानी और संकट का समाधन

चाणक्य के अनुसार, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक चालाक और दूरदर्शी होती हैं. वे अपनी चतुराई और सूझबूझ से किसी भी विकट परिस्थिति का हल निकाल लेती हैं. महिलाएं अक्सर भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं, जबकि पुरुष जल्दबाजी या अहंकार में आकर गलत फैसला ले सकते हैं. अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वे न सिर्फ घर, बल्कि समाज में भी अपना लोहा मनवाती हैं.

यह भी पढ़ें: भोजन बनाते समय महिलाएं भूल से भी ना करें गलतियां, चली जाएगी बरकत और खुशहाली

संवाद और कुशल व्यवहार 

शब्दों का सही चुनाव और बात करने का सलीका एक महिला को पुरुषों से श्रेष्ठ बनाता है. चाणक्य नीति के अनुसार, महिलाएं अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करती हैं. वे जानती हैं कि अपनी बातों से किसी का दिल कैसे जीतना है या किसी बिगड़े हुए काम को कैसे बनाना है. इसके उलट, पुरुष अक्सर अपने गुस्से या कठोर शब्दों की वजह से बने-बनाए रिश्तों को खराब कर लेते हैं.



