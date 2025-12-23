Advertisement
trendingNow13050906
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: सांप की तरह जहरीले रिश्तों को तुरंत छोड़ दें, जानें किन लोगों का साथ देता है जीवनभर का दर्द!

Chanakya Niti: सांप की तरह जहरीले रिश्तों को तुरंत छोड़ दें, जानें किन लोगों का साथ देता है जीवनभर का दर्द!

Chanakya Niti about Relationship: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने रिश्तों को लेकर विशेष बातों का जिक्र किया है. आचार्य चाणक्य रिश्ते को जीवन की पूंजी बताया है. इसलिए इसे लेकर हर इंसान को सजग कहना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन रिश्तों को अपनाना चाहिए और किन्हें छोड़ देना उचित है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: सांप की तरह जहरीले रिश्तों को तुरंत छोड़ दें, जानें किन लोगों का साथ देता है जीवनभर का दर्द!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को इतिहास के सबसे कुशल कूटनीतिज्ञ और जीवन दर्शन के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है. उनकी सीख आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी. चाणक्य का मानना था कि इंसान की सफलता और विफलता में उसके द्वारा बनाए गए रिश्तों की अहम भूमिका होती है. हमारे संबंध सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी मानसिक शांति और जीवन की दिशा तय करने वाले होते हैं. चाणक्य नीति बताया गया है कि रिश्तों के मामले में भावनाएं नहीं, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐ से में आइए आचार्य चाणक्य के अनुसार जानते हैं कि हमें अपने रिश्तों के भविष्य का फैसला किस प्रकार करना चाहिए.

कब है रिश्तों को बचाने की आवश्यकता?

आचार्य चाणक्य के अनुसार, हर मतभेद रिश्ता खत्म करने का कारण नहीं होता. कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां धैर्य और प्रयास से रिश्तों को संजोना चाहिए. अगर कोई रिश्ता आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और विपरीत परिस्थितियों में आपको मानसिक व नैतिक समर्थन देता है, तो उसे हर कीमत पर बचाना चाहिए. जिस रिश्ते में आपसी भरोसा और पारदर्शिता झलकती हो, भले ही छोटी-मोटी गलतफहमियां हों, उन्हें बातचीत से सुलझा लेना ही बुद्धिमानी है. इसके अलावा जो लोग आपको प्रेरित करते हैं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करते हैं, उनके साथ का मोह कभी नहीं छोड़ना चाहिए. ये रिश्ते जीवन की पूंजी होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन रिश्तों से दूरी बनाना है अच्छा?

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दीत है कि कुछ रिश्ते धीमे जहर की तरह होते हैं, जो धीरे-धीरे आपके आत्मसम्मान और भविष्य को नष्ट कर देते हैं. इन परिस्थितियों में अलग हो जाना ही एक अच्छा विकल्प है. चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान या रिश्ते में आपका आदर न हो, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए. स्वाभिमान को गिरवी रखकर निभाया गया रिश्ता सिर्फ कष्ट ही देता है. जहां भरोसे की जगह धोखे ने ले ली हो, वहां सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है. एक बार टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ने पर भी पहले जैसी मजबूती नहीं लाता. वहीं, अगर कोई व्यक्ति आपकी मानसिक शांति छीन रहा है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों या चिंताओं में बर्बाद कर रहा है, तो चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति से किनारा करना ही बेहतर है. इसके अलावा जिस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हो और सामने वाला व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हो, वह रिश्ता लंबे समय तक बोझ ही बना रहता है.

यह भी पढ़ें: कंगाली को कोसों दूर रखेंगी आचार्य चाणक्य की ये नीतियां, जानें अकूत धन और बरकत के टिप्स

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान