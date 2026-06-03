Chanakya Niti: जीवन में कामयाबी से लिए जरूरी हैं ये 4 नियम, जानें चाणक्य का सक्सेस मंत्र

Chanakya Niti for Success: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में इस श्लोक का उल्लेख किया है. यह श्लोक जीवन में कामयाबी के लिए रामबाण की तरह काम करता है. इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने यह समझाया है कि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में चार बातों का अक्षरशः पालन करना चाहिए. चाणक्य कहते हैं कि ये गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात ही होता है. ये चार गुण- उदारता, धीरता, मधुर वाणी और सही समय पर निर्णय लेना हैं. चाणक्य कहते हैं कि कुछ गुण इंसान के भीतर जन्मजात ही होते हैं. जैसे कि उदार चरित्र, मधुर वाणी, धीरता यानी धैर्य रखने की क्षमता और उचित समय पर फैसला लेना ये गुण लगातार अभ्यास के बावजूद भी किसी को प्राप्त नहीं होता.

सफलता के लिए चाणक्य नीति श्लोक

"दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता,

अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः"

उदारता

आचार्य के मुताबिक, उदारता व्यक्ति के सबसे बड़े और अच्छे गुणों में से एक है. जो व्यक्ति सहज उदार होता है, जिससे भीतर दान करने का गुण होता है वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए आगे आता है. उदारता को सिर्फ पैसों के देन-देन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज्ञान, कीमती समय और दूसरों के प्रति सहानुभूति में भी झलकना चाहिए.

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वाणी में मधुरता

आचार्य उपरोक्त श्लोक के जरिए प्रत्येक मनुष्य को समझाने की कोशिश की है कि वाणी में मधुरता रहने पर व्यक्ति सामने वालों के मन-मस्तिष्क और दिल पर अमिट छाप छोड़ देता है. चाणक्य का मानना है कि कठोर के प्रयोग कुछ समय के लिए काम निकाला जा सकता है मगर रिश्ते नहीं बनाए जा सकते. मधुर वाणी शत्रु को भी दोस्त बनाने की क्षमता रखती है.

धीरता यानी धैर्य

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने धैर्य को शक्तिशाली गुणों में से एक माना है. विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखने वाला इंसान आखिरकार सफल होता है. धैर्य के जरिए व्यक्ति कठिन से कठिन हालातों पर भी सफलता प्राप्त कर सकता है. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी धैर्य नहीं खोता और जल्दबाजी से बचता है. वह जीवन में सफल होता है.

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उचित समय पर सटीक निर्णय

आचार्य चाणक्य के अनुसार, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उचित समय पर सटीक निर्णय लेते हैं. चाणक्य की मानें तो यह गुण किसी इंसान में जन्मजात होता है. चाणक्य कहते हैं कि उचित समय में सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति जीवन से किसी भी क्षेत्र में धोखा नहीं खाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)