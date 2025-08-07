अगर चाहते हैं जीवन में कभी ना हो धन-दौलत और यश की कमी तो, आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की ये बातें

Chanakya Niti About Wealth: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसे कई ऐसी नीतियां बताई हैं, जिनके पालन से व्यक्ति अपार धन, वैभव और यश अर्जित कर सकता है. उनके अनुसार, कुछ विशेष कर्मों को अपनाने से मनुष्य देवराज इंद्र जैसी समृद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है. आज के समय में इसका अर्थ है- जीवन में भरपूर संपत्ति, सम्मान और सुख-सुविधाओं को हासिल करना. ऐसे में आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने धन, ऐश्वर्य और यश को लेकर क्या कहा है.

मेहनत से ही मिलती है असली सफलता

आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार “अपने हाथों से बनाई गई माला, खुद से घिसा गया चंदन और स्वयं द्वारा लिखी गई भगवान की स्तुति ही सच्चे फल देती है.” इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को किसी भी कार्य में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. जब हम मेहनत से किसी कार्य को करते हैं, विशेष रूप से ईश्वर की आराधना, तब वह कर्म अधिक फलदायी हो जाता है. यही मेहनत आगे चलकर व्यक्ति को वैभवशाली बनाता है.

जब गरीबी भी कष्ट नहीं देती

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि “जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसे दरिद्रता भी दुखी नहीं कर सकती.” इसका भाव यह है कि यदि किसी के पास धन नहीं भी है, फिर भी अगर वह संयम, स्वच्छता और आत्मबल को बनाए रखता है, तो उसकी स्थिति उतनी दुखदायी नहीं होती. साफ-सुथरे वस्त्र, ताजा भोजन और मर्यादित आचरण से व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है. चाणक्य कहते हैं कि रूप नहीं, संस्कार और गुण ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं.

गुणों से बनती है पहचान, दिखावे से नहीं

आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि "व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से होता है, न कि बाहरी चमक-दमक से. "अगर किसी में विनम्रता, ज्ञान और समझदारी है, तो उसका रूप-रंग या वस्त्र मायने नहीं रखते. सादगी से भी जीवन सुंदर बनता है, बशर्ते उसमें गुणों का संग हो.

सच्ची दरिद्रता क्या है?

चाणक्य के अनुसार “वास्तव में निर्धन वह नहीं है जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके पास ज्ञान नहीं.” विद्या को उन्होंने सबसे बड़ा धन माना है. ऐसा व्यक्ति जिसके पास शिक्षा और समझ का अभाव है, वह जीवन में सच्चा दरिद्र होता है. जबकि विद्वान व्यक्ति, भले ही भौतिक धन से वंचित हो, फिर भी सम्मानित और समृद्ध माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)