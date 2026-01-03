Advertisement
Chanakya Niti: विनाश काले विपरीत बुद्धि! आचार्य चाणक्य ने किन 3 परिस्थितियों में सतर्क रहने की दी है सलाह?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीति बताती है कि जीवन में कहां गंभीर होना जरूरी है. अगर आप मान-सम्मान, धन और रिश्तों को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से संभालते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:00 PM IST
Chanakya Niti: प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य को उनकी कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए आज भी याद किया जाता है. उन्होंने अपने समय में जिन नीतियों की रचना की थी, वे आधुनिक युग में भी सफलता का अचूक मंत्र मानी जाती हैं. चाणक्य का मानना था कि एक समृद्ध और सम्मानजनक जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो जीवन की गंभीर स्थितियों को पहचानना जानता हो. आचार्य चाणक्य के अनुसार, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी मजाक या लापरवाही में नहीं लेना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करता है, तो उसे भविष्य में भारी मानसिक और आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है. ऐसे में आइए चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि किन 3 परिस्थितियों में सतर्क रहना जरूरी है.

आत्मसम्मान और अपमान का अंतर

चाणक्य नीति के अनुसार, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका सम्मान है. जो लोग आपकी प्रतिष्ठा का आदर करते हैं, वे वाकई आपके चरित्र और कार्यों की सराहना कर रहे होते हैं. ऐसे लोगों को तुच्छ समझना या उनकी कद्र न करना आपके पतन की शुरुआत हो सकता है. वहीं दूसरी ओर, अपमान को कभी मजाक न समझें. अक्सर लोग हंसी-मजाक की आड़ में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हैं. एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह तुरंत समझ जाए कि कहां हास्य हो रहा है और कहां उसका तिरस्कार. अपमान को सहते रहना या नजरअंदाज करना न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, बल्कि दूसरों को भी आपके साथ बुरा व्यवहार करने का लाइसेंस दे देता है.

आर्थिक मामलों में सतर्कता 

चाणक्य के लिए धन सिर्फ कागजी नोट नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा और भविष्य की मजबूती का आधार है. जो लोग पैसों से जुड़ी चर्चाओं या लेन-देन को गंभीरता से नहीं लेते, वे अक्सर दरिद्रता का सामना करते हैं. किसी को कर्ज देना हो या किसी से कर्ज लेना हो, इसे कभी मजाक में न लें. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण और भविष्य के लिए बचत करना एक दूरदर्शी व्यक्ति के लक्षण हैं. चाणक्य के अनुसार, धन के मामले में की गई एक छोटी सी चूक या लापरवाही पूरे परिवार के भविष्य को संकट में डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: रिश्तेदारों को भूलकर भी न बताएं ये 11 बातें, वरना होगा भारी पछताना, जानें चाणक्य की चेतावनी!

रिश्तों की मर्यादा और विश्वास

रिश्ते, भावनाएं और भरोसा ये तीन चीजें किसी भी सुखी जीवन की नींव होती हैं. आचार्य चाणक्य चेतावनी देते हैं कि कभी भी किसी के भरोसे या भावनाओं का मजाक न उड़ाएं. अक्सर लोग हंसी-ठिठोली में ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें वे निभा नहीं पाते या किसी की भावनाओं का उपहास करते हैं. इससे सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति कड़वाहट पैदा होती है. एक बार यदि विश्वास की डोर टूट जाए, तो उसे दोबारा जोड़ना लगभग असंभव होता है. बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखता है और रिश्तों की संवेदनशीलता का सम्मान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

