Advertisement
trendingNow13017591
Hindi Newsधर्म

Chanakya Niti: ये 3 लोग माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली, स्थाई रहती है जीवन में सुख-समृद्धि

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं. ऐसे लोगों का परिवार हमेशा खुशहाल और सुख-समृद्धि से भरा रहता है. आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: ये 3 लोग माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली, स्थाई रहती है जीवन में सुख-समृद्धि

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य का नाम आते ही बुद्धिमत्ता, नीति, अनुशासन और जीवन मार्गदर्शन की शिक्षा मन में उभर आती है. चाणक्य नीति में जीवन से जुड़े अनेक ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति सफलता, सम्मान और समृद्धि पा सकता है. उनकी नीतियां न सिर्फ प्राचीन समय में उपयोगी थीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. इसी नीति शास्त्र में चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि धरती पर ही किन तीन प्रकार के लोग स्वर्ग जैसा सुख भोगते हैं. ऐसे लोगों के जीवन में ना तो दुख अधिक समय टिकता है और ना ही आर्थिक या मानसिक अस्थिरता. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की नजर में कौन से लोग भाग्यशाली होते हैं.

चाणक्य का महत्वपूर्ण श्लोक

“यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी
विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि”

Add Zee News as a Preferred Source

इस श्लोक का भावार्थ है- जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी सहयोगी एवं समझदार हो और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट रहे, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए ही स्वर्ग जैसा जीवन प्राप्त करता है.

आज्ञाकारी पुत्र वाला पिता होता है अत्यंत धन्य

चाणक्य के अनुसार वह पिता सबसे अधिक सम्मान और सुख पाता है, जिसका पुत्र उसकी बातों का पालन करता है. आज के समय में माता-पिता और बच्चों के बीच विचारों का मतभेद होना सामान्य है, लेकिन जो बच्चे अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उस परिवार में शांति बनी रहती है, आशीर्वाद मिलता है और जीवन सुगम बनता है. ऐसा पिता धरती पर ही स्वर्ग का सुख अनुभव करता है.

समझदार और सहयोगी पत्नी जीवन बनाती है सुखमय

चाणक्य कहते हैं कि पत्नी केवल जीवनसाथी नहीं, बल्कि घर की शांति और समृद्धि का आधार होती है. अगर पत्नी समझदार हो, सहयोगी हो और अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षों के बावजूद खुशियों से भरा होता है. ऐसी पत्नी परिवार को एक सूत्र में बांधती है और सौभाग्य का कारण बनती है.

यह भी पढ़ें: धन हानि से पहले मिलते हैं ये संकेत, चाणक्य की इन 4 बातों को कभी न करें नजरअंदाज

संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सबसे सुखी

आज की दुनिया में लोगों के तनाव का सबसे बड़ा कारण है- अधिक पाने की दौड़, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद धन, संसाधनों और परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वही असल में सुखी और समृद्ध होता है. ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, आत्मविश्वासी और जीवन से संतोष प्राप्त करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा