Chanakya Niti: ये 3 लोग माने जाते हैं बेहद भाग्यशाली, स्थाई रहती है जीवन में सुख-समृद्धि

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य का नाम आते ही बुद्धिमत्ता, नीति, अनुशासन और जीवन मार्गदर्शन की शिक्षा मन में उभर आती है. चाणक्य नीति में जीवन से जुड़े अनेक ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति सफलता, सम्मान और समृद्धि पा सकता है. उनकी नीतियां न सिर्फ प्राचीन समय में उपयोगी थीं बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं. इसी नीति शास्त्र में चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि धरती पर ही किन तीन प्रकार के लोग स्वर्ग जैसा सुख भोगते हैं. ऐसे लोगों के जीवन में ना तो दुख अधिक समय टिकता है और ना ही आर्थिक या मानसिक अस्थिरता. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की नजर में कौन से लोग भाग्यशाली होते हैं.

चाणक्य का महत्वपूर्ण श्लोक

“यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी

विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि”

इस श्लोक का भावार्थ है- जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी सहयोगी एवं समझदार हो और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट रहे, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए ही स्वर्ग जैसा जीवन प्राप्त करता है.

आज्ञाकारी पुत्र वाला पिता होता है अत्यंत धन्य

चाणक्य के अनुसार वह पिता सबसे अधिक सम्मान और सुख पाता है, जिसका पुत्र उसकी बातों का पालन करता है. आज के समय में माता-पिता और बच्चों के बीच विचारों का मतभेद होना सामान्य है, लेकिन जो बच्चे अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उस परिवार में शांति बनी रहती है, आशीर्वाद मिलता है और जीवन सुगम बनता है. ऐसा पिता धरती पर ही स्वर्ग का सुख अनुभव करता है.

समझदार और सहयोगी पत्नी जीवन बनाती है सुखमय

चाणक्य कहते हैं कि पत्नी केवल जीवनसाथी नहीं, बल्कि घर की शांति और समृद्धि का आधार होती है. अगर पत्नी समझदार हो, सहयोगी हो और अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षों के बावजूद खुशियों से भरा होता है. ऐसी पत्नी परिवार को एक सूत्र में बांधती है और सौभाग्य का कारण बनती है.

संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सबसे सुखी

आज की दुनिया में लोगों के तनाव का सबसे बड़ा कारण है- अधिक पाने की दौड़, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद धन, संसाधनों और परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वही असल में सुखी और समृद्ध होता है. ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, आत्मविश्वासी और जीवन से संतोष प्राप्त करता है.

