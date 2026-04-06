Chanakya Niti: कम बोलने वाले लोग क्यों करते हैं दुनिया पर राज! जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति

Chanakya Niti about Silence Power: आचार्य चाणक्य ने कम बोलने वालों को दूसरों से अच्छा माना है. चाणक्य नीति में आचार्य कहते हैं कि कम बोलने वालों में कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर कम बोलने वाले दुनिया पर राज क्यों कहते हैं और इसको लेकर चाणक्य की नीति क्या कहती है.
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Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य भारत के सबसे बुद्धिमान गुरु माने जाते हैं. चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में उन्होंने सफलता के कई मंत्र दिए हैं. उन्हीं मंत्रों में से एक है- कम बोलना. आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो इंसान चुप रहना और कम बोलना सीख जाता है, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है. वर्तमान समय में समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग शांत रहते हैं, उनका दबदबा ज्यादा होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर चाणक्य कम बोलेने वालों को दूसरों से बुद्धिमान और समझदार क्यों माना है. ऐसे में आइए चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं कि आखिर कम बोलने वाले क्यों खास होते हैं और कम बोलने के फायदे क्या हैं.
चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, लोग उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं. लेकिन जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, जब भी वह अपना मुंह खोलता है, तो लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं. चाणक्य कहते हैं कि कम बोलने से व्यक्ति के शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है और उसे समाज में सम्मान की नजरिए से देखा जाता है.
चाणक्य नीति के मुताबिक, जो लोग कम बात करते हैं, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. वे किसी भी बात का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते. पहले वे पूरी बात को समझते हैं, फिर सोच-समझकर फैसला लेते हैं. यही वजह है कि उनके फैसले अक्सर सही साबित होते हैं और समाज उन्हें समझदार मानता है.
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कम बोलने वाले लोग दिखावा नहीं करते. उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की बातें नहीं करते. चाणक्य कहते हैं कि उनका यही शांत स्वभाव उनकी असली ताकत बन जाता है. जब आप कम बोलते हैं, तो आपकी मिस्ट्री बनी रहती है और लोग आपसे प्रभावित रहते हैं.
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दूसरों को समझने का मिलता है मौका
आचार्य चाणक्य की मानें तो कम बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको दूसरों को सुनने का मौका मिलता है. चाणक्य का मानना था कि जो अच्छा सुनता है, वही दूसरों की कमजोरी और जरूरत को समझ सकता है. जब आप चुप रहकर दूसरों की बात सुनते हैं, तो आपको उनके मन की बात पता चल जाती है, जो सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)