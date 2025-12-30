Chanakya Niti: हर जगह वीर बनना वीरता नहीं! इन 5 स्थितियों में पीछे हटना ही है असली समझदारी, वरना होगा पछतावा

Advertisement
Chanakya Niti for Life: आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि जीवन एक युद्ध की तरह है और युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से जीता जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंसान को किन परिस्थितियों में पीठे हट जाना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:32 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. वे विश्व के महानतम कूटनीतिज्ञों और विचारकों में से एक थे. उनके द्वारा रचित  चाणक्य नीति आज भी समाज के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है. चाणक्य का मानना था कि वीरता तभी तक उचित है जब तक उसके साथ बुद्धि का मेल हो. अंधा साहस अक्सर विनाश का कारण बनता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसी 5 परिस्थितियों का वर्णन किया है जहां बहादुरी दिखाने के बजाय धैर्य रखना और पीछे हटना ही श्रेष्ठ रणनीति मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन-किन परिस्थितियों में इंसान को पीछे हट जाना चाहिए.

जब सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से में हो

चाणक्य के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में हो, तो उस समय अपनी वीरता या तर्क शक्ति का प्रदर्शन करना मूर्खता है. क्रोध में मनुष्य की सोचने-समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है. ऐसे व्यक्ति से उलझना आग में घी डालने जैसा है. वह गुस्से में आपको शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचा सकता है. बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस क्षण शांत रहकर परिस्थिति के शांत होने का इंतजार करे.

जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हों

जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां प्राकृतिक आपदा या अचानक उपजी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं. उदाहरण के लिए, अगर कहीं भीषण आग लगी हो, बाढ़ आई हो या कोई अनियंत्रित दंगा भड़क उठा हो, तो बिना किसी योजना के वहां अपनी बहादुरी साबित करना जान जोखिम में डालना है. चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय में जोश से नहीं, बल्कि होश से काम लें और सुरक्षित स्थान की तलाश करें.

जब शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो

रणनीति का पहला नियम यह है कि अपने शत्रु की शक्ति का सही आकलन करें. अगर शत्रु धन, बल और सैन्य शक्ति में आपसे बहुत आगे है, तो उससे सीधे टकराना आत्मघाती हो सकता है. चाणक्य के अनुसार, शक्तिशाली शत्रु के सामने दिखावटी बहादुरी के बजाय  छिपने या अनुकूल समय का का इंतजार करने की कूटनीति अपनानी चाहिए. पहले खुद को सशक्त बनाएं और सही रणनीति तैयार करें, उसके बाद ही प्रहार करें.

शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ होने पर

अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक तनाव और थकान से जूझ रहे हैं, तो वह समय बड़े निर्णय लेने या वीरता दिखाने का नहीं है. अस्वस्थ शरीर और अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते. चाणक्य की सलाह है कि ऐसे समय में बहादुरी दिखाने के बजाय अपनी सेहत को प्राथमिकता दें. जब आप पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें, तभी किसी बड़ी चुनौती का सामना करें.

जब जानकारी या ज्ञान अधूरा हो

अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है. चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको किसी विषय, कार्य या संकट की पूरी जानकारी नहीं है, तो वहां आगे बढ़कर नेतृत्व करना या बहादुरी दिखाना भारी पड़ सकता है. बिना तथ्यों को जाने लिया गया कोई भी साहसी कदम आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाना ही असल बुद्धिमानी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Chanakya Niti

