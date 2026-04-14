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Chanakya Niti: विनाश का कारण बन सकती है ये 4 गलतियां! चाणक्य से जानिए संकट से बचने का अचूक मंत्र

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति की सफलता और खुशहाली उसकी अदतों पर निर्भर करती है. आचार्य चाणक्य ने ऐसी चार गलतियों के प्रति इंसान को आगाह किया, जो उसके लिए संकट का कारण बन सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंसान को किन 4 गलतियों से बचकर रहना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 14, 2026, 06:22 PM IST
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Chanakya Niti: विनाश का कारण बन सकती है ये 4 गलतियां! चाणक्य से जानिए संकट से बचने का अचूक मंत्र

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को इतिहास के सबसे महान मार्गदर्शकों में से एक माना जाता है. उनकी बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें सही रास्ता दिखाती हैं. चाणक्य कहते हैं कि हमारी सफलता और खुशहाली हमारी आदतों पर टिकी होती है. अक्सर हम कुछ छोटी चीजों को बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही चीजें भविष्य में बड़े संकट का कारण बनती हैं. चाणक्य नीति में आचार्य ने बताया है कि 4 प्रकार की गलतियां इंसान को बर्बाद कर सकती हैं. इसलिए चाणक्य ने ऐसी गलतियों को करने से मना किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 4 गलतियों की वजह से इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है.  

कल पर टालने की आदत

चाणक्य के अनुसार, समय दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो खो जाने पर दोबारा नहीं मिलती. जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है, सफलता उससे कोसों दूर रहती है. चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को समय का सम्मान करना चाहिए. चाहे पढ़ाई हो या व्यापार, हर काम को सही वक्त पर पूरा करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता.

सेहत के प्रति लापरवाही

अक्सर लोग पैसा कमाने या काम की धुन में अपनी सेहत को भूल जाते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बीमार शरीर के साथ व्यक्ति न तो धन का आनंद ले सकते हैं और न ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है. चाणक्य कहते हैं कि सेहत ही इंसान की असली पूंजी है. 

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रिश्तों और दोस्तों की अनदेखी

कोई भी इंसान अकेला रहकर खुश नहीं रह सकता. चाणक्य कहते हैं कि हमारे रिश्ते और हमारा समाज ही हमारी असली ताकत होते हैं. जो लोग अपने परिवार और सच्चे दोस्तों को वक्त नहीं देते, वे मुश्किल समय में अकेले पड़ जाते हैं. चाणक्य की सलाह है कि अपने रिश्तों में कड़वाहट न आने दें. इंसान को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए. चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते ही साथ खड़े होते हैं.

यह भी पढ़ें: गलती से भी ना करें ऐसे 5 लोगों का अपमान, वरना जीवन में कभी नहीं होंगे सफल

सीखने में शर्म 

चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस दिन से सीखना बंद कर देता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है. चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान वह हथियार है जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है. चाणक्य कहते हैं कि खुद को कभी भी सर्वज्ञ नहीं समझना चाहिए. व्यक्ति को हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा दूसरों की गलतियों और अनुभवों से मिलने वाली सीख को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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