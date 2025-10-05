Chanakya Niti: इन 4 किस्म के लोगों को सगा समझने की न करें भूल, ऑफिस में बचकर रहें, जानें चाणक्य नीति!

Chanakya Niti For Office Politics In Hindi: ऑफिस में आप किसी पर भी आंखें मूंदकर विश्वास नहीं कर सके हैं क्योंकि कब कौन आपके साथ धोखा कर दें और अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स कर दें कह नहीं सकते हैं. कार्यस्थल पर न तो कोई व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है और न तो आप किसी से दुश्मनी पाल सकते हैं. ऐसे में कभी भी किसी को अपना सगा समझने की भूल न करें. ध्यान दें कि चाणक्य नीति के अनुसार भी कुछ लोगों को पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है. आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर किन 4 किस्म के लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए.

पीठ पीछे बुराई करने वालों से दूर रहें

ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकि पीठ पीछे हमेशा आपकी बुराई करते हैं और आपके खिलाफ साजिश करते हैं. आए दिन आपको सुनने को मिलता रहता है कि आज आपसे मीठी बातें करने वाल व्यक्ति ही आपके बारे में बुरी बातें भी कर रहा था. ऐसे लोग कब आपको डंस लें कह नहीं सकते हैं. ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें.

पीठ पीछे आपके काम का श्रेय लेने वाले से दूर रहें

चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग जो आपके किए काम की आपके सामने को प्रशंसा करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके ही काम का श्रेय ले लेते हैं. ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपकी मेहनत का फल आपसे छीन सकते हैं.

खिल्ली उड़ाने वालों से दूर रहें

अगर आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आप पर बात बात पर टिप्पणी करता है, मजाक करता है और फिर कई लोगों के साथ मिलकर आप पर हंसता भी है तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग कब आपकी खिल्ली उड़ा दें या आपके सम्मान को ठेस पहुंचा दें, ये कहा नहीं जा सकता.

छोटे या कमतर दिखाने वाले लोगों से दूर रहें

ऑफिस में काम करने वाले ऐसे लोग जो बात बात पर आपको जताते हैं कि आप उनसे छोटे या कमतर हो, ऐसे लोगों तो आपसे इनसिक्योर हों और आपके किए काम में अक्सर मीन मेख निकालते हैं तो इन लोगों से दूर रहें. ऐसे लोग आपकी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं. टी रखते हैं ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि ऐसे लोग कभी दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह नहीं चाहते कि ऑफिस में उनसे कोई आगे बढ़े.

जलने वाले लोगों से दूर रहें

बॉस या सहकर्मी अगर आपके काम की तारीफ करें तो कुछ लोग बीच में ही टोक देंगे और जलन की भावना से आपकी उपलब्धियों को कमतर बताने लगेंगे. इस तरह के लोगों से दूर रहें क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपकी तरक्की से जलेंगे और आपकी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बनेंगे.

