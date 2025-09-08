चाणक्य नीति: किन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप भी हो सकते हैं सफल, बन सकते हैं बहुत अमीर!
Advertisement
trendingNow12914079
Hindi Newsधर्म

चाणक्य नीति: किन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप भी हो सकते हैं सफल, बन सकते हैं बहुत अमीर!

Chanakya Niti: हर कोई चाहता है कि उसे सफलता मिले और उसको आर्थिक परेशानी न हो. सफलता और धन की इच्छा रखने वाले इंसान को कुछ आदतों को अपने जीवन में उतारकर सफलता और धन दोनों पा सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti
Chanakya Niti

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। आज की बिजी लाइफ में हर कोई चाहता है कि वह सफलता पाए और आर्थिक परेशानियों से दूर रहे. सफलता और धन की इच्छा रखना इंसान के लिए एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसे पाने का सही रास्ता कम लोगों को ही पता है.

सफलता की ओर बढ़ना
भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफल होने व धन कमाने के कई गहरे व असरदार तरीके के बारे में सदियों पहले ही बता दिया था. अगर उनकी नीतियों को हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो सफलता की ओर बढ़ सकते हैं. 

अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना
चाणक्य नीति के अनुसार, ''जीवन में अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताना नुकसानदेह हो सकता है. हम अपने सपनों और योजनाओं को किसी और को बताते हैं तो कहीं न कहीं हमें असफलता हाथ लगती हैं. कुछ लोग प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं।'' आचार्य चाणक्य की सलाह के अनुसार लक्ष्य अपने तक सीमित रखना चाहिए और पूरी मेहनत व लगन से लक्ष्य को पाने की कोशिश करें। सफलता पाने के लिए समय की सही समझ बहुत जरूरी है। 

Add Zee News as a Preferred Source

मन और दिमाग दोनों तरोताजा
आचार्य चाणक्य के अनुसार सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त उठे ताकि शांत वातावरण जगने से मन और दिमाग दोनों ताजा रहता है. आचार्य चाणक्य के अनुसार, ''जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे ज्यादा फुर्तीले और जागरूक होते हैं, उनके द्वारा की गई मेहनत अच्छे परिणाम देती है। इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक स्पष्टता बनी रहती है.

काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण
चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. बिना मेहनत के किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता. जो भी व्यक्ति लगातार व पूरे लगन से काम करते हैं उनको आखिरकार सफलता मिलती है और वे अमीर बनते हैं। मेहनत केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं अपने काम को लेकर ईमानदारी और समर्पण भी रखना चाहिए।

घमंड इंसान के अच्छे गुणों को दबाता है
चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यग है कि अपने घमंड का हमेशा त्याग करना चाहिए. मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन घमंड है। यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता व असफलता लाता है. अपने ऊपर अभिमान करने से कभी भी धन और समृद्धि की प्राप्ति नहीं की जा सकती है. घमंड एक इंसान के अच्छे गुणों को दबाता है और उसे कमजोर बनाता है।

एजेंसी इनपुट- आईएएनएस
पीके/एबीएम

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के जातक होते हैं शनि देव के अति प्रिय, पाते हैं सम्मान और कमाते हैं लबालब धन!

और पढ़ें- अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे राजा सूर्य, इस 4 राशि के जातक बनेंगे महाधनवान, चरम पर होगा आत्मविश्वास!

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;