Chanakya Niti: पति भूलकर भी न बताएं पत्नी की ये 5 बातें, वरना जीवन बन सकता है नर्क

Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार, पति और पत्नी का संबंध सिर्फ प्रेम पर नहीं, बल्कि विश्वास और मर्यादा पर टिका होता है. अगर पति इन 5 बातों का ध्यान रखे, तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, और आपसी सम्मान, प्रेम और समझदारी हमेशा बनी रहेगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:11 PM IST
Chanakya Niti: भारतीय दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र के महान आचार्य चाणक्य न सिर्फ एक कुशल रणनीतिकार थे, बल्कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझने के लिए गहरी नीतियां भी बताई हैं. उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ‘चाणक्य नीति’ की रचना की, जिसमें राजनीति, समाज, परिवार और व्यक्तिगत आचरण से जुड़ी अमूल्य बातें दर्ज हैं. आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के संदर्भ में पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि पति कुछ बातों को भूलकर भी दूसरों से साझा कर दे, तो उसका वैवाहिक जीवन संकट में पड़ सकता है और सुख-शांति खत्म हो सकती है. आइए जानते हैं चाणक्य की वे बातें, जिनके अनुसार पति को पत्नी से जुड़ी ये 5 बातें किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए- चाहे वह माता-पिता हों, दोस्त हों या कोई और.

पत्नी के परिवार की निजी बातें न बताएं

चाणक्य नीति के अनुसार, पति-पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक-दूसरे के परिवार का सम्मान करें। जैसे पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति के परिवार का आदर करे, वैसे ही पति को भी पत्नी के मायके का मान रखना चाहिए. पति को कभी भी पत्नी के घरवालों की निजी या गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए. ऐसा करने से न केवल रिश्ते में विश्वास कम होता है बल्कि गृहस्थ जीवन की नींव भी कमजोर पड़ जाती है.

पत्नी की गलतियों या आदतों का जिक्र न करें

हर दंपत्ति के बीच छोटे-मोटे मतभेद और झगड़े सामान्य होते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार, घर की बातें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए. अगर पति पत्नी की कमजोरियों, झगड़ों या आदतों को दूसरों से साझा करता है, तो इससे दोनों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है. ऐसा करने से रिश्ते में दरार आ सकती है और समाज में बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है.

पत्नी की शारीरिक कमियों पर चर्चा न करें

चाणक्य नीति में कहा गया है- “स्त्रीस्वभावं प्रकाशितं कुर्यात्” यानी किसी पुरुष को अपनी पत्नी के स्वभाव, आदतों या शारीरिक कमियों के बारे में दूसरों से चर्चा नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पत्नी का सम्मान घटता है और परिवार की प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ता है. अगर पति अपनी पत्नी की बीमारी या शारीरिक कमजोरियों की बातें बाहर बताता है, तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं और परिवार की छवि खराब हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Chanakya Niti: इन कामों में पुरुषों से कहीं ज्यादा आगे होती हैं महिलाएं, हैरान कर देगी ये 1 बात

पत्नी के अतीत की बातें किसी से साझा न करें

आचार्य चाणक्य का कहना है कि हर व्यक्ति का एक अतीत होता है, लेकिन उसे बार-बार उठाने या सार्वजनिक करने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं. अगर पत्नी का अतीत किसी कठिन या अनचाही घटना से जुड़ा रहा हो, तो पति को इसे कभी दूसरों से नहीं कहना चाहिए. ऐसा करने से पत्नी के साथ-साथ पति और उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है.

पत्नी से जुड़ी निजी बातें भी रखें गोपनीय

पति-पत्नी का संबंध विश्वास पर आधारित होता है. चाणक्य कहते हैं कि इस रिश्ते में जितनी गोपनीयता और समझदारी होगी, उतना ही गृहस्थ जीवन में सुख और स्थिरता बनी रहेगी. इसलिए पत्नी की निजी बातें, भावनाएं या संबंधों से जुड़ी बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए. वरना ये छोटी-सी गलती जीवनभर के पछतावे का कारण बन सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

