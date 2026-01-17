Chanakya Niti: सफलता मिलते ही क्यों चुप हो जाना चाहिए? चाणक्य की इन कड़वी बातों में छिपा है सुखी जीवन का राज

Advertisement
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि खुशी और सफलता फूलों की तरह कोमल होती हैं, जिन्हें बुरी नजर और नकारात्मक लोगों से बचाकर रखना चाहिए. अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखना और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:59 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के महानतम कूटनीतिज्ञों और विचारकों में गिना जाता है. उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले हुआ करती थीं. चाणक्य ने इंसान के स्वभाव का बहुत गहरा अध्ययन किया था. अपनी प्रसिद्ध रचना 'चाणक्य नीति' में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपनी खुशी और सफलता का प्रदर्शन हर किसी के सामने करना आत्मघाती हो सकता है. चाणक्य के अनुसार, कुछ विशेष प्रकार के लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करना न सिर्फ आपके रिश्तों में जहर घोल सकता है, बल्कि आपके मानसिक सुकून को भी छीन सकता है. आइए जानते हैं वे कौन से लोग हैं जिनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.

सफलता का दिखावा और ईर्ष्या की नजर

चाणक्य नीति के अनुसार, अपनी हर छोटी-बड़ी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटना नुकसानदेह हो सकता है. अक्सर हम जिसे अपना समझकर अपनी खुशी बताते हैं, वह व्यक्ति ऊपर से तो मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन तुलना और जलन की आग में जल रहा होता है. वह सोचने लगता है कि "यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला?" यह नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ आपके रिश्ते को खोखला करती है, बल्कि आपकी तरक्की में बाधा भी बन सकती है.

जन्मजात ईर्ष्यालु स्वभाव वाले व्यक्ति

कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी दिखाना चाहते हैं. चाणक्य कहते हैं कि जब आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपनी सफलता बताते हैं, तो वह उसे कमतर आंकने की कोशिश करेगा या उसका मजाक उड़ाएगा. उनका यह व्यवहार आपकी प्रसन्नता को कम कर देता है और आपको मानसिक तनाव की ओर धकेल देता है. ऐसे लोगों के लिए आपकी खुशी सिर्फ एक चर्चा का विषय होती है जिसका वे नकारात्मक प्रचार करते हैं.

कड़वाहट भरे पुराने रिश्ते

अगर किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध पहले से ही तनावपूर्ण या खराब हैं, तो उनके सामने अपनी खुशियों का प्रदर्शन करना जले पर नमक छिड़कने जैसा है. चाणक्य के अनुसार, ऐसे लोग आपकी खुशी को देखकर असहज हो जाते हैं और अपनी कुंठा निकालने के लिए आप पर तंज या कटाक्ष कस सकते हैं. इससे विवाद सुलझने के बजाय और अधिक गहरा जाता है, जिससे दुश्मनी और बढ़ती है.

अविश्वसनीय और गपशप करने वाले लोग

जिन लोगों के चरित्र में विश्वसनीयता की कमी हो, उन्हें अपनी निजी खुशियों या भविष्य की योजनाओं का हिस्सा कभी न बनाएं. चाणक्य इसे सबसे खतरनाक मानते हैं. ऐसे लोग आपकी बातों को मिर्च-मसाला लगाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और आपकी सफलता का गलत अर्थ निकालते हैं. ये आपकी निजी जानकारियों का उपयोग आपके ही विरुद्ध हथियार के रूप में कर सकते हैं, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

