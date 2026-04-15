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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बच्चों की परवरिश में ये बड़ी चूक? आज ही सुधारें अपनी 5 आदतें!

Chanakya Niti: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बच्चों की परवरिश में ये बड़ी चूक? आज ही सुधारें अपनी 5 आदतें!

Chanakya Niti for Caring Child: बच्चों के भविष्य निर्माण में माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है. चाणक्य कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में छोटी-सी चूक माता-पिता के लिए सिरदर्द बन जाती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा देश-दुनिया में नाम कमाए, तो आचार्य चाणक्य की कुछ खास नीतियों को गांठ बांध लें.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:10 PM IST
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Chanakya Niti: कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बच्चों की परवरिश में ये बड़ी चूक? आज ही सुधारें अपनी 5 आदतें!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने बच्चों की परवरिश को लेकर भी खास नीतियों का जिक्र किया है. चाणक्य का मानना था कि संतान का भविष्य बहुत हद तक माता-पिता के व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर निर्भर करता है. आज के प्रतिस्पर्धी युग में हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनका संतान खूब तरक्की करे और दुनिया में नाम कमाए. लेकिन, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए चिंता का कारण बन जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आचार्य चाणक्य की कुछ विशष नीतियां संतान के लिए वरदान साबित हो सकती हैं. 

कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति व्यवहार?

"लालयेत्पञ्चवर्षाणि, दशवर्षाणि ताडयेत्
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, पुत्रं मित्रवदाचरेत्"

चाणक्य नीति में वर्णित इस श्लोक का भावार्थ है कि शुरुआती 5 वर्षों तक बच्चों को खूब लाड़-प्यार देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में उन्हें सुरक्षा और स्नेह की सबसे अधिक आवश्यता होती है. जबकि, 5 से 15 वर्षों तक बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए. इस दौरान अगर बच्चा गलत रास्ते पर चले, तो उसे डांटने से भी परहेज नहीं करना चाहिए. चाणक्य कहते हैं कि इसी उम्र में दिया गया संस्कार जीवनभर साथ रहता है. इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चा 16 वर्ष की अवस्था में कदम रखे तो, उसे डांटना-डपटना नहीं चाहिए बल्कि उससे साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए. 

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बच्चों को बनाएं संस्कारवान

चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमान माता-पिता वही हैं जो अपने बच्चों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाते, बल्कि उन्हें नैतिकता और शिष्टाचार सिखाते हैं. जो बच्चे बचपन से ही शील और गुणों को अपना लेते हैं, वे समाज में सम्मानित होते हैं और अपने कुल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं. चाणक्य कहते हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए यह बेहद जरूरी है.

ऐसे माता-पिता बन जाते हैं बच्चों के शत्रु

"माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा" 

चाणक्य नीति में वर्णित इस श्लोक का भावार्थ है कि जो माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वे उनके लिए शत्रु बन जाते हैं. चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति विद्वानों की सभा में ठीक उसी तरह उपेक्षित और अपमानित महसूस करता है, जैसे हंसों के झुंड में एक बगुला. इसलिए प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: विनाश का कारण बन सकती है ये 4 गलतियां! चाणक्य से जानिए संकट से बचने का अचूक मंत्र

अत्यधिक लाड़-प्यार से बचें

अक्सर माता-पिता मोहवश बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं और उसकी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं. चाणक्य चेतावनी देते हैं कि बहुत अधिक लाड़-प्यार करने से बच्चे में कई दोष और अवगुण पैदा हो जाते हैं. संतान और शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी-कभी सख्ती और डांट-फटकार जरूरी होती है. आचार्य चाणक्य के मुताबि अनुशासन ही बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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