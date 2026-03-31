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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: बुरे वक्त के लिए सुरक्षा कवच हैं चाणक्य की ये 3 गुप्त नीतियां, जानें हार को जीत में बदलने का मंत्र

Chanakya Niti: बुरे वक्त के लिए सुरक्षा कवच हैं चाणक्य की ये 3 गुप्त नीतियां, जानें हार को जीत में बदलने का मंत्र

Chanakya Niti For Victory: आचार्य चाणक्य ने जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी चाणक्य नीति में कई बातों का जिक्र किया है. कई बार जीवन में समय विपरीत होने पर लोग असहाय और निशास हो जाते हैं. ऐसे में चाणक्य की कुछ नीतियां आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. आइए, जानते हैं कि बुरे वक्त से निकलने के लिए आचार्य चाणक्य की नीति.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:10 PM IST
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Chanakya Niti: बुरे वक्त के लिए सुरक्षा कवच हैं चाणक्य की ये 3 गुप्त नीतियां, जानें हार को जीत में बदलने का मंत्र

Chanakya Niti: जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती. कभी-कभी ऐसे कठिन पड़ाव आते हैं जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह असहाय और निराश महसूस करने लगता है. लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि संकट ही वह समय है जब इंसान के धैर्य और बुद्धि की असली परीक्षा होती है. उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में सफलता के ऐसे गुप्त बताएं हैं, जो घोर अंधकार में भी प्रकाश की किरण जगा सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, तो आचार्य के ये तीन सूत्र आपकी हार को जीत में बदल देंगे. ऐसे में आइए चाणक्य नीति के मुताबिक, जानते हैं कि मुसीबतों को दूर करने के लिए चाणक्य नीति. 

अपनी रणनीति को रखें गुप्त 

आचार्य चाणक्य के अनुसार, संकट के समय में इंसान सबसे बड़ी ताकत उसकी गोपनीयता है. चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं, विचारों या अगली चाल का ढिंढोरा कभी न पीटें. जब आप अपनी रणनीति सार्वजनिक कर देते हैं, तो न सिर्फ आपके शत्रु सतर्क हो जाते हैं, बल्कि वे आपकी योजना में बाधा डालने का रास्ता भी खोज लेते हैं. शांति और मौन रहकर किया गया कार्य न सिर्फ सुरक्षित रखता है, बल्कि सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है.

अपनी शक्ति और सीमा को पहचानें

किसी भी युद्ध या समस्या को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और अपनी कमियों का सही आकलन करना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती. मुश्किल घड़ी में घबराने के बजाय अपनी ऊर्जा को समेटें और यह देखें कि आप किन संसाधनों के साथ लड़ सकते हैं. अपनी कमजोरियों को पहचानना आपको सावधान करता है और अपनी ताकत पर भरोसा करना आपको विजय की ओर ले जाता है.

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धैर्य और बुद्धि का रखें संतुलन

संकट के समय अक्सर लोग आवेश या डर में आकर गलत कदम उठा लेते हैं. चाणक्य की नीति कहती है कि मुसीबत जितनी बड़ी हो, मन उतना ही शांत होना चाहिए. जोश में आकर लिया गया फैसला क्षणिक राहत दे सकता है, लेकिन होश से बनाई गई योजना दीर्घकालिक समाधान देती है. क्रोध और भय आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, जबकि एक स्थिर दिमाग जटिल से जटिल समस्या का भी सरल समाधान ढूंढ निकालने में सक्षम होता है.

यह भी पढ़ें: इन स्वभाव वाले लोगों से उम्मीद की तो बर्बादी तय, जानिए चाणक्य की चेतावनी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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