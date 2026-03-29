Chanakya Niti: कौए की इन 5 बातों में छिपा है खुशहाल जीवन का राज, इन्हें अपनाने वाला ही है असली बुद्धिमान

Chanakya Niti for Happy Life: आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति में मौजूद पशु-पक्षी भी इंसान को बड़ी सीख देते हैं. इसलिए चाणक्य यह सलाह देते हैं कि इंसान को छोटे से छोटे जीव से भी सीखना चाहिए. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, कौए में मौजूद 5 गुण व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौए से कौन-कौन से 5 गुण सीखने चाहिए.
Trending Photos
Chanakya Niti: जीवन के लेकर आचार्य चाणक्य की नीतियां बेहद खास मानी गई हैं. चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन जीने की कला को बखूबी बताया है.चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति के छोटे से छोटे जीव से ही इंसान को सीखना चाहिए. चाणक्य कहते हैं कि साधारण का दिखने वाला एक कौआ भी व्यक्ति को सफलता की राह दिखा सकता है. आचार्य चाणक्य की मानें तो कौए में मौजूद इन 5 गुनों अपनाकर व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से भी आसानी से बाहर निकल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए कौए से कौन-कौन से 5 गुण सीखने चाहिए. आइए जानते हैं कौए मौजूद उन 5 विशेष गुणों के बारे में.
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जिस तरह कौआ अपने निजी पलों को पूरी तरह गुप्त रखता है, उसी प्रकार इंसान को भी चाहिए कि वह व्यक्तिगत जीवन और निजी सबंधों की चर्चा दूसरों के सामने ना करें. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की बातें या निजी पलों को दूसरों के सामने साझा करता है, उसे भविष्य में अपमान और समाज में उपहास का सामना करना पड़ता है.
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कौआ अपने लक्ष्य और शिकार पर बहुत धैर्य के साथ नजर टिकाए रखता है. वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता. चाणक्य के अनुसार, मनुष्य को भी कौए से यह गुण सीखना चाहिए. समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए.चाणक्य कहते हैं कि सही समय का इंतजार और शांत दिमाग ही किसी को बड़ी जीत दिला सकता है.
कौआ एक-एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाता है और भविष्य के लिए उपयोगी चीजों को इकट्ठा करता है. वह अपनी हर उपलब्धि को तुरंत खत्म नहीं करता, बल्कि कठिन समय के लिए बचाकर रखता है. चाणक्य कहते हैं समृद्धि पाने के लिए बचत और संसाधनों का सही संग्रह बेहद जरूरी है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आज बचाएगा, वही कल सुरक्षित रहेगा.
यह भी पढ़ें: चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर, मायावी दुनिया में ढोंगी इंसानों को कैसे पहचानें? आचार्य चाणक्य से जानिए
कौआ अपनी चारों दिशाओं में नजर रखता है और जरा सी आहट पर सचेत हो जाता है. चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा. अपने आस-पास की गतिविधियों को समझना और आने वाले खतरों के प्रति सावधान रहना ही सबसे बड़ी ढाल है.
चाणक्य कहते हैं कि कौआ कभी किसी दूसरे पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता. वह सिर्फ अपनी क्षमता और अपनी उड़ान पर भरोसा रखता है. आचार्य चाणक्य के अनुसार, जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट वही लोग देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं. इसलिए, रिश्तों में प्रेम रखें लेकिन अंधभक्त न बनें. आचार्य चाणक्य के अनुसार, अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए खुद पर विश्वास करना ही सबसे बुद्धिमानी है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)