धन के पीछे भागने वाले जरूर जान लें चाणक्य की ये नीति, धरती पर ही मिल जाएगा स्वर्ग जैसा सुख

Chanakya Niti for Money: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास का महान विचारक और दूरदर्शी नीति-निर्माता माना जाता है.उनकी चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं- धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के साथ-साथ सामान्य जीवन की व्यावहारिक बातें भी विस्तार से बताई गई हैं. उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे. चाणक्य ने विशेष रूप से धन और जीवन के व्यवहार को लेकर गहन बातें कही हैं. आचार्य चाणक्य ने आज के समय में धन के पीछे भागने वालों लोगों को लेकर भी खास नीतियां बताई हैं. आइए जानते हैं कि धरती पर स्वर्ग जैसा सुख पाने के लिए चाणक्य की किन नीतियों को अपनाना जरूरी है.

कब झेलनी पड़ती है परेशानी

चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है- "मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च। दुःखितैः सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति।।" इसका अर्थ है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने, दुष्ट व्यक्ति का पालन-पोषण करने, धन के नष्ट होने और दुखी व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता रखने से विद्वान व्यक्ति भी कष्ट झेलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आचार्य चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि मूर्ख को समझाने से स्वयं बुद्धिमान ही हानि उठाता है. दुष्ट व्यक्ति का पोषण केवल दुख देता है. धन का नष्ट होना व्यक्ति के लिए पीड़ा का कारण बनता है. साथ ही और दुख से घिरे व्यक्ति से घनिष्ठता रखने पर भी कष्ट मिलता है.

संतोष ही सच्चा स्वर्ग

चाणक्य ने एक अन्य श्लोक में कहा है- "यस्त पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दाऽनुगामिनी। विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि।।". अर्थात जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी सम्मानपूर्वक आचरण करे और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट हो, उसके लिए यही धरती स्वर्ग के समान है. इस नीति के अनुसार वास्तविक सुख उसी व्यक्ति को मिलता है जो लोभ और लालच से दूर रहकर अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है.

यह भी पढ़ें: Chanakya Niti: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से ना लें पंगा

जीवन की पांच बातें पहले से तय

"आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव दैहिनः।।" इसका अर्थ है कि जब बच्चा गर्भ में आता है, तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु- ये पांच बातें पहले से निर्धारित हो जाती हैं. हालांकि आचार्य चाणक्य कर्म को सर्वोपरि मानते हैं. उनका कहना है कि मनुष्य अपने कर्म और परिश्रम के द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म और जीवन मिलता है, लेकिन संकल्प और मेहनत से व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)