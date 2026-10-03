/ऑफिस में सहकर्मी उठा रहे हैं गलत फायदा? चाणक्य के ये 5 नियम दिलाएंगे सम्मान

आजकल ऑफिस में सिर्फ जी-तोड़ मेहनत करना काफी नहीं है. सफलता के लिए सही लोगों की पहचान और सही रणनीति भी जरूरी है. अक्सर सीधे और सच्चे कर्मचारियों का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं.
ऐसे माहौल में आचार्य चाणक्य की नीतियां बहुत काम आती हैं. अगर आप भी ऑफिस पॉलिटिक्स या सहकर्मियों से परेशान हैं, तो चाणक्य की 5 बातें आपकी मदद कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि खुद को सुरक्षित और स्मार्ट कैसे बनाया जाए.
चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों और डर को कभी भी हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए. ऑफिस में काम करते समय कई लोग बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं.
वे अपनी निजी जिंदगी की परेशानियां या पेशेवर कमजोरियां सहकर्मियों से साझा कर देते हैं. बाद में यही लोग आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं.
इसलिए अपनी कमजोरियों को हमेशा गुप्त रखें. केवल उन्हीं लोगों से अपनी बात कहें, जो पूरी तरह से भरोसेमंद और आपके हितैषी हों.
आचार्य चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है. ऑफिस के माहौल में भी बहुत ज्यादा सीधा होना या हर बात पर हां कहना आपको भारी पड़ सकता है.
जब आप हर किसी की अनुचित बात मानने लगते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं की कद्र करना छोड़ देते हैं. विनम्र रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां गलत हो वहां ना कहना भी सीखें.
अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो सहकर्मी अपने काम का बोझ भी आपके कंधों पर डाल देंगे.
ऑफिस में अपने नए आइडिया, करियर प्लान या किसी प्रोजेक्ट की रणनीति को वक्त से पहले जाहिर न करें. चाणक्य नीति कहती है कि जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक उसकी चर्चा दूसरों से नहीं करनी चाहिए.
अगर आप अपनी योजना पहले ही सबको बता देंगे, तो चालाक लोग उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर सकते हैं. या फिर वे आपके काम में अड़ंगा लगा सकते हैं. इसलिए अपनी अगली चाल के बारे में सिर्फ अपनी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों से ही बात करें.
कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटने से बेहतर है कि आपका काम खुद बोले. चाणक्य की नीतियों से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
जब आप शांति से अपना काम करते हैं और सही समय पर बेहतरीन परिणाम देते हैं, तो विरोधी खुद पस्त हो जाते हैं.
इसके साथ ही ऑफिस में अपने किए गए काम का पूरा रिकॉर्ड और ईमेल बैकअप हमेशा सुरक्षित रखें. यह आदत आपको किसी भी झूठे आरोप या गलतफहमी से बचाएगी.
ऑफिस में हर सहकर्मी के साथ दोस्ती निभाना न तो मुमकिन है और न ही जरूरी. अगर आपको लगता है कि कोई सहकर्मी बार-बार आपकी पीठ पीछे बातें करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लें.
ऐसे लोगों से केवल काम से काम मतलब रखें और कभी भी अपनी निजी बातें शेयर न करें. जब आप ऐसे चालाक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने काम और सकारात्मक सोच पर ध्यान देंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
(Disclaimer): यह लेख आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध नीतियों और आधुनिक कार्यस्थल प्रबंधन (वर्कप्लेस मैनेजमेंट) के सिद्धांतों पर आधारित है.