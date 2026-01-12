Advertisement
Chanakya Niti: दरिद्रता होगी दूर और घर में होगा कुबेर का वास, बस अपना लें आचार्य चाणक्य की ये गुप्त नीतियां

Chanakya Niti: अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जीवन में अपार सुख-समृद्धि की कामना रखते हैं, तो आचार्य चाणक्य की ये वित्तीय नीतियां आपके भाग्य के द्वार खोल सकती हैं. आइए जानते हैं सफलता और धन संचय के वे गुप्त सूत्र.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:21 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के सबसे महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है. उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है. चाणक्य ने अपने अनुभवों को चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में पिरोया है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान आर्थिक तंगी दूर करना चाहता है या जीवन में जीवन में अपार सुख समृद्धि की कामना करता है, तो उसे कुछ आदतों को तत्काल छोड़ना पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं चाणक्य नीति में बताई गईं उन नीतियों के बारे में, जो दरिद्रता को दूर कर घर में कुबेर का वास करा देगी.

ईमानदारी की कमाई

आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन सिर्फ कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे कमाने का जरिया भी शुद्ध होना चाहिए. चाणक्य के मुताबिक, जो पैसा छल-कपट, चोरी या गलत रास्तों से कमाया जाता है, वह व्यक्ति के पास अधिक समय तक नहीं टिकता. ऐसा धन अल्पकालिक सुख तो दे सकता है, लेकिन आखिरकार विनाश का कारण बनता है. चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही व्यक्ति को वास्तविक संपन्नता देता है. ऐसा पैसा न सिर्फ जीवनभर साथ रहता है, बल्कि परिवार में शांति और समाज में सम्मान भी दिलाता है.

फिजूलखर्ची पर लगाम और बचत का संकल्प

चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति की असली संपत्ति वह नहीं है जो उसने कमाई है, बल्कि वह है जो उसने बचाई है. जैसे एक छोटा सा छेद विशाल जहाज को डुबो सकता है, वैसे ही छोटी-छोटी फिजूलखर्ची आपकी आर्थिक नींव को कमजोर कर देती है. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य की योजना बनाए बिना बेतहाशा खर्च करता है, उसे संकट के समय पछताना पड़ता है. अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ जरूरी कार्यों में लगाएं और एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें. याद रखें, जो धन को बचाना जानता है, धन उसी के पास खिंचा चला आता है.

यह भी पढ़ें: इन 4 कार्यों को करने वाला कभी नहीं फैलाता हाथ, साक्षात मां लक्ष्मी करती हैं उसके घर वास!

स्पष्ट आर्थिक योजना

चाणक्य नीति कहती है कि बिना योजना के शुरू किया गया कार्य असफलता की ओर ले जाता है. अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, धन कमाने के लिए आपके पास एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके कौशल क्या हैं और आप उनसे आय कैसे उत्पन्न करेंगे. एक बार जब आप अपनी आर्थिक योजना बना लें, तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक कि आप उसमें सफल न हो जाएं. अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके निरंतर बढ़ते रहें. अनुशासित प्रयास ही आपकी तिजोरी को भरने का सामर्थ्य रखते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

