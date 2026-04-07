Chanakya Niti: घर में हर वक्त रहता है क्लेश? चाणक्य नीति के ये 5 अचूक मंत्र लाएंगे सुख-शांति और अपार प्यार!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्ति किए हैं. उनके विचार आज के भौतिक युग में भी बेहद प्रासंगिक माने जाते हैं. यही वजह है कि सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए आज भी लोग चाणक्य की नीतियों का अक्षरशः पालन करते हैं. अक्सर, कुछ घरों किन्हीं वजहों के कलह और अशांति का माहौल बना रहता है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि लोग इन परेशानियों से छुटकारा की कोशिश नहीं करते. लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी घर-परिवार में सुख-शांति स्थापित नहीं हो पाती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस घर में बराबर कलह-क्लेश होता रहता है, वहां पर न धन की देवी का आगमन किसी भी सूरत में नहीं होता. ऐसे में अगर आप भी घर के कलह-क्लेश से परेशान हैं और परिवार में सुख-समृद्धि की चाहत रखते हैं, तो आइए जानते हैं कि चाणक्य की किन बातों को जीवन में उतार लेना अच्छा रहेगा.

वाणी को बनाएं मधुर

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की भाषा ही उसके व्यक्तित्व का आईना होती है. जो व्यक्ति अपनों से प्रेमपूर्वक और आदर के साथ बात करता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं टिकता. वहीं, कड़वे शब्द बने-बनाए रिश्तों में भी दरार डाल देते हैं. ऐसे में बोलने से पहले हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें.

बुजुर्गों को दें आदर-सम्मान

चाणक्य नीति के मुताबिक, जिस घर में बड़े-बुजुर्गों का सम्मान होता है और उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है, वहां खुशियां खुद चलकर आती हैं. चाणक्य कहते हैं कि बड़ों का अनुभव परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है. उनकी बातों को बोझ समझने के बजाय, उनसे सबक सीखना चाहिए.

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स्वच्छता से घर में आती है सुख-शांति

आचार्य चाणक्य की मानें तो स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिक शांति और धन की देवी लक्ष्मी से है. चाणक्य के अनुसार, गंदगी न सिर्फ बीमारियों को न्योता देती है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है. चाणक्य नीति के अनुसार, एक व्यवस्थित और साफ-सुथरा घर मन को प्रसन्न रखता है.

क्रोध पर रखें हमेशा नियंत्रण

शास्त्रों के अनुसार, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो बुद्धि को नष्ट कर देता है. चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, वही परिवार को बिखरने से बचा सकता है. भावनाओं का संतुलन ही घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद करता है.

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संतोष ही है सबसे बड़ा धन

चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक लालच और दूसरों से तुलना करना अशांति की जड़ है. जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्जित संसाधनों में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक रूप से अधिक सुखी होता है. जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे की उपलब्धियों में खुश रहते हैं और जो है उसमें संतोष करते हैं, तो वहां प्यार हमेशा बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)