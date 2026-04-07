Advertisement
trendingNow13169666
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: घर में हर वक्त रहता है क्लेश? चाणक्य नीति के ये 5 अचूक मंत्र लाएंगे सुख-शांति और अपार प्यार!

Chanakya Niti: घर में हर वक्त रहता है क्लेश? चाणक्य नीति के ये 5 अचूक मंत्र लाएंगे सुख-शांति और अपार प्यार!

Chanakya Niti for Happiness: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कलह-क्लेश को दूर करने और घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए कुछ अचूक उपाय बताए हैं. ऐसे में अगर आप भी कलह-क्लेश से परेशान हैं या परिवार में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं, तो आचार्य चाणक्य के कुछ मंत्र आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं चाणक्य की उन खास नीतियों के बारे में. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: घर में हर वक्त रहता है क्लेश? चाणक्य नीति के ये 5 अचूक मंत्र लाएंगे सुख-शांति और अपार प्यार!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्ति किए हैं. उनके विचार आज के भौतिक युग में भी बेहद प्रासंगिक माने जाते हैं. यही वजह है कि सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए आज भी लोग चाणक्य की नीतियों का अक्षरशः पालन करते हैं. अक्सर, कुछ घरों किन्हीं वजहों के कलह और अशांति का माहौल बना रहता है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि लोग इन परेशानियों से छुटकारा की कोशिश नहीं करते. लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी घर-परिवार में सुख-शांति स्थापित नहीं हो पाती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस घर में बराबर कलह-क्लेश होता रहता है, वहां पर न धन की देवी का आगमन किसी भी सूरत में नहीं होता. ऐसे में अगर आप भी घर के कलह-क्लेश से परेशान हैं और परिवार में सुख-समृद्धि की चाहत रखते हैं, तो आइए जानते हैं कि चाणक्य की किन बातों को जीवन में उतार लेना अच्छा रहेगा.

वाणी को बनाएं मधुर

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की भाषा ही उसके व्यक्तित्व का आईना होती है. जो व्यक्ति अपनों से प्रेमपूर्वक और आदर के साथ बात करता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं टिकता. वहीं, कड़वे शब्द बने-बनाए रिश्तों में भी दरार डाल देते हैं. ऐसे में बोलने से पहले हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें.

बुजुर्गों को दें आदर-सम्मान

चाणक्य नीति के मुताबिक, जिस घर में बड़े-बुजुर्गों का सम्मान होता है और उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है, वहां खुशियां खुद चलकर आती हैं. चाणक्य कहते हैं कि बड़ों का अनुभव परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है. उनकी बातों को बोझ समझने के बजाय, उनसे सबक सीखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वच्छता से घर में आती है सुख-शांति

आचार्य चाणक्य की मानें तो स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिक शांति और धन की देवी लक्ष्मी से है. चाणक्य के अनुसार, गंदगी न सिर्फ बीमारियों को न्योता देती है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है. चाणक्य नीति के अनुसार, एक व्यवस्थित और साफ-सुथरा घर मन को प्रसन्न रखता है.

क्रोध पर रखें हमेशा नियंत्रण

शास्त्रों के अनुसार, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, जो बुद्धि को नष्ट कर देता है. चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है, वही परिवार को बिखरने से बचा सकता है. भावनाओं का संतुलन ही घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद करता है. 

यह भी पढ़ें: कम बोलने वाले लोग क्यों करते हैं दुनिया पर राज! जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति

संतोष ही है सबसे बड़ा धन 

चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक लालच और दूसरों से तुलना करना अशांति की जड़ है. जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्जित संसाधनों में संतुष्ट रहता है, वह मानसिक रूप से अधिक सुखी होता है. जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे की उपलब्धियों में खुश रहते हैं और जो है उसमें संतोष करते हैं, तो वहां प्यार हमेशा बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया