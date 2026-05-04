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Chanakya Niti: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं बचता पैसा? आज ही बदलें ये आदतें, वरना हमेशा रहेंगे परेशान

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में धन संचय और खर्च को लेकर कई नीतियों का जिक्र किया है. चाणक्य कहते हैं कि जो कई इन आदतों से दूर रहता है, उससे जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती. ऐसे में आइए, जानते हैं चाणक्य की उन विशेष नीतियों के बारे में जो आर्थिक संवृद्धि के लिए बेहद खास माने गए हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 04, 2026, 10:00 PM IST
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Chanakya Niti: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं बचता पैसा? आज ही बदलें ये आदतें, वरना हमेशा रहेंगे परेशान

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है. उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत आज के प्रतिस्पर्धी युग में भी सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद कारगर हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक जरूरी उन आदतों को सुधारना है जो आर्थिक उन्नति में बाधा बनती हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास धन टिके और जीवन में कभी आर्थिक तंगी न हो, तो आपको अपनी कमाई बढ़ाने से पहले कुछ आदतों को बदल लेना जरूरी होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि चाणक्य की किन खास नीतियों को गांठ बांध लेने से आर्थिक तरक्की के द्वार खुल सकते हैं. 

समय को ना करें बर्बाद

आचार्य चाणक्य का कहना है कि समय ही मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति है. उनके मुताबिक, जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता, वह बड़ी सफलता और प्रचुर धन कभी अर्जित नहीं कर पाता. चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को बिना किसी योजना के समय नष्ट करने की आदत को त्याग देना चाहिए. चाणक्य नीति के मुताबिक, कार्यों को सही समय पर पूरा करने से कार्यक्षमता बढ़ती है.

ना करें अनावश्यक खर्च

चाणक्य के अनुसार, धन का संचय करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना. दिखावे के लिए पैसा उड़ाना या अनावश्यक खरीदारी करना आर्थिक स्थिति को खोखला कर देता है. अगर व्यक्ति अनावश्यक खर्च पर लगाम नहीं लगाता, तो लाखों की कमाई भी उसके हाथ में नहीं टिकती.

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आलस्य का करें त्याग

चाणक्य नीति कहती है कि सिर्फ वही व्यक्ति उन्नति करता है जो लगातार मेहनत करता है. कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति आमदनी को सीमित कर देती है. इसलिए चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए और कड़ी मेहनत को अपना स्वभाव बना लेना चाहिए, तभी भविष्य में सुखद परिणाम मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: जीवन में इन 5 चीजों की 'अति' बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

कुसंगति से दूरी बनाएं

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक सोच वाले, आलसी और सिर्फ शिकायत करने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग तरक्की में बाधा बनकर खड़े रहते हैं. ऐसे में हमेशा ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जिनमें ऐसी बुराइयां ना हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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