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Chanakya Niti: करियर में आ रही है रुकावट? चाणक्य नीति के ये अचूक मंत्र बदल देंगे आपकी किस्मत

Chanakya Niti for Success: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. चाणक्य ने करियर में आ रही रुकावटों को दूर करने और सफलता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सूत्र बताए हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कोई सफलता के इन सूत्रों को गांठ बांध लेता है, उसे हराना मुश्किल है. आइए जानते हैं करियर में सफलता के लिए चाणक्य नीति क्या कहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:15 PM IST
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Chanakya Niti: करियर में आ रही है रुकावट? चाणक्य नीति के ये अचूक मंत्र बदल देंगे आपकी किस्मत

Chanakya Niti: आज के दौर में हर कोई अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती. समाज में अक्सर देखा जाता है बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं. ऐसे में आचार्य चाणक्य की नीतियां करियर में तरक्की के लिए मददगार साबित हो सकती हैं. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैंकि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि सही रणनीति, अनुशासन और खुद को समझने से मिलती है. ऐसे में अगर आप भी ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और प्रमोशन या बड़ी छलांग का सपना देख रहे हैं, तो चाणक्य के बताए ये 5 मंत्र आपकी मदद कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कि करियर में सफलता और तरक्की के लिए आचार्य चाणक्य की नीतियां.

समय की कद्र करना सीखें 

चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, सफलता उससे कोसों दूर रहती है. करियर की दौड़ में वही जीतता है जो हर कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करता है. बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए आज का काम कल पर टालने की आदत प्रगति में सबसे बड़ी बन सकती है. चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन ही वह गुण है जिसके आधार पर व्यक्ति बड़ा से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है.

अपनी शक्ति और सीमा को जानें

कार्यक्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करने के लिए खुद का आकलन करना बेहद जरूरी है. चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसे किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है. आचार्य चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उसे दूर करने का प्रयास करता है, उसे हराना बहुत मुश्किल होता है. 

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योजनाओं को रखें गुप्त

चाणक्य नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है- "अपने संकल्प को तब तक जाहिर न करें जब तक वह पूरा न हो जाए." अपनी रणनीतियों या बड़े प्रोजेक्ट्स का खुलासा पहले ही कर देने से आपके प्रतिस्पर्धी आपके मार्ग में अवरोध पैदा कर सकते हैं. अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बनाएं और अपनी सफलता को शोर मचाने दें.

हमेशा अपनाएं ईमादारी का रास्ता

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. चाणक्य का मानना था कि अनैतिक तरीकों से प्राप्त की गई उन्नति क्षणिक होती है. अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना और सिद्धांतों का पालन करना आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है. बिना नियमों के इंसान अपनी प्रतिभा को व्यर्थ गंवा देता है.

यह भी पढ़ें: कौए की इन 5 बातों में छिपा है खुशहाल जीवन का राज, इन्हें अपनाने वाला ही है असली बुद्धिमान

जोखिम उठाने का साहस 

आचार्य चाणक्य का मानना है कि बड़ी छलांग लगाने के लिए कभी-कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम लेना पड़ता है. जो व्यक्ति असफलता के डर से नया कदम उठाने से हिचकिचाता है, वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता. चाणक्य कहते हैं कि गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर दोगुनी शक्ति के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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