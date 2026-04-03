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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: करियर या बिजनेस में चाहिए मनचाही तरक्की? आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की 5 नीतियां

Chanakya Niti: करियर या बिजनेस में चाहिए मनचाही तरक्की? आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की 5 नीतियां

Chanakya Niti: कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी नौकरी या व्यापार में मनचाही तरक्की नहीं मिल पाती. ऐसे में कई लोग हताश और निराश हो जाते हैं. लेकिन, आचार्य चाणक्य की मानें तो अगर व्यक्ति कुछ नीतियों को गांठ बांध ले तो उसे नौकरी या व्यापार में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:48 PM IST
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Chanakya Niti: करियर या बिजनेस में चाहिए मनचाही तरक्की? आज ही गांठ बांध लें चाणक्य की 5 नीतियां

Chanakya Niti: आज के दौर में हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है. जब कोई व्यक्ति अपनी पहली नौकरी शुरू करता है या कोई बिजनेस शुरू करता है, तो उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई उसे धोखा न दे दे. आज के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में आचार्य चाणक्य की की नीतियां किसी कवच से कम नहीं हैं. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि इंसान को चौकन्ना और सावधान भी रहना पड़ता है. अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपकी पीठ में छुरा न घोंपे, तो आचाक्य चाणक्य की इन 5 आसान बातों को आज ही गांठ बांध लें.

साथ काम करने वालों को परखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें. जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या पार्टनर बन रहे हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड और व्यवहार को गौर से देखें. उनके इरादों को समझे बिना अपनी योजनाएं उनके साथ साझा न करें. क्योंकि किसी को बिना परखे उस पर विश्वास करने पर आने वाले समय में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. 

हद से ज्यादा भरोसा न करें

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक है. चाणक्य के अनुसार, जब तक कोई व्यक्ति वक्त के साथ खुद को साबित न कर दे, तब तक उसे अपने बहुत करीब न आने दें. बहुत अधिक भरोसा ही अक्सर बड़े धोखे का कारण बनता है.

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अपने फैसले खुद लेना सीखें

अक्सर लोग दूसरों की बातों में आकर या किसी के बहकावे में आकर निवेश या बड़े फैसले कर लेते हैं. चाणक्य की नजर में यह इंसान का एक बड़ा दोष है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सलाह सबकी सुननी चाहिए लेकिन अंतिम फैसला व्यक्ति को अपनी समझ तथ्यों के आधार पर ही लेना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: कौए की इन 5 बातों में छिपा है खुशहाल जीवन का राज, इन्हें अपनाने वाला ही है असली बुद्धिमान

अपनी कमियों में करें सुधार

चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपकी बुराई करे या विरोध करे, तो गुस्सा होने के बजाय यह देखें कि क्या आपमें वाकई कोई कमी है. अपनी गलतियों को सुधार कर आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई आपका फायदा न उठा पाए.

दोस्त सोच-समझकर चुनें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि करियर की शुरुआत में बहुत से लोग दोस्त बनकर करीब आते हैं. लेकिन हर किसी को अपना राज न बताएं. चाणक्य के मुताबिक, नए रिश्तों को समय दें और उन्हें अच्छी तरह परखने के बाद ही उन पर विश्वास करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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