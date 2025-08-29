Chanakya Niti: इन 3 कारणों से मुसीबत में फंस जाती हैं महिलाएं, परिवार को भी झेलना पड़ता है कष्ट
Advertisement
trendingNow12901630
Hindi Newsधर्म

Chanakya Niti: इन 3 कारणों से मुसीबत में फंस जाती हैं महिलाएं, परिवार को भी झेलना पड़ता है कष्ट

Chanakya Niti For Women: आचार्य चाणक्य नीति में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी खास नीतियों का जिक्र किया है. आचार्य चाणक्य कहते कि तीन कारण ऐसे हैं, जिनकी वजह से महिलाएं मुसीबत में फंस सकती हैं. आइए जानते हैं उन 3 कारणों को.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: इन 3 कारणों से मुसीबत में फंस जाती हैं महिलाएं, परिवार को भी झेलना पड़ता है कष्ट

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी देश-दुनिया में प्रासंगिक मानी जाती हैं. उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. चाणक्य का मानना था कि एक स्त्री अपने गुणों और अवगुणों से पूरे परिवार के वातावरण और सुख-शांति को प्रभावित करती है. घर के मुखिया जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतनी ही महत्व गृहिणी की भी होती है. लेकिन चाणक्य ने यह भी बताया है कि महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनके कारण उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइए चाणक्य नीति से जानते हैं कि आखिर किन 3 कारणों से महिलाएं मुसीबत में फंस सकती हैं.

हर निर्णय को स्वीकार कर लेना

चाणक्य कहते हैं कि वैवाहिक जीवन और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पति-पत्नी का विचारों में संतुलन होना जरूरी है. लेकिन, कई बार महिलाएं घर के विवादों से बचने के लिए ऐसे फैसलों पर भी सहमति जता देती हैं, जिन्हें वे वास्तव में पसंद नहीं करतीं. बाद में यही बातें उन्हें पछतावे और असंतोष की ओर ले जाती हैं. आचार्य चाणक्य का मानना है कि स्त्री हो या पुरुष, सभी को परिस्थिति अनुसार अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए. सही समय पर अपने विचार साझा करना कई गलतियों और तनाव से बचा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

झूठ बोलने की आदत

आचार्य चाणक्य अपने एक श्लोक “अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभिता” के माध्यम से बताते हैं कि झूठ बोलना एक गंभीर दोष है. उनका कहना है कि महिलाएं कभी-कभी छोटे-छोटे मुद्दों पर झूठ बोल जाती हैं, लेकिन यही आदत बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है. झूठ कुछ समय तक सुख का अहसास जरूर देता है, लेकिन सत्य अधिक दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता. जब सच सामने आता है, तो घर-परिवार का विश्वास और खुशियां टूट जाती हैं. इसलिए महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी इस आदत से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें: चाणक्य ने हजारों साल पहले खोल दिया था राज, महिला अपनी उम्र और पुरुष अपनी सैलरी क्यों छिपाते

अपनी सेहत की अनदेखी करना

चाणक्य ने महिलाओं की एक बड़ी गलती यह मानी है कि वे अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं. छोटी-मोटी बीमारी हो या गंभीर परेशानी, कई बार महिलाएं इसे परिवार से छिपाकर सहन करती रहती हैं. इससे न केवल उनकी सेहत बिगड़ती है बल्कि पूरा परिवार भी प्रभावित होता है. स्वस्थ शरीर और मन के बिना परिवार का सुचारु संचालन संभव नहीं है. इसलिए महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज करवाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
;