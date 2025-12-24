Advertisement
trendingNow13052021
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: भोजन बनाते समय महिलाएं भूल से भी ना करें गलतियां, चली जाएगी बरकत और खुशहाली

Chanakya Niti: भोजन बनाते समय महिलाएं भूल से भी ना करें गलतियां, चली जाएगी बरकत और खुशहाली

Chanakya Niti For Housewife: सनातन धर्म शास्त्र और चाणक्य की नीतियों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है. आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया है, जिन्हें किसी भी महिला को किचन में नहीं करना चाहिए. रसोई में इन तीन गलतियों को करने से घर खुशहाली और बरकत हमेशा के लिए चली जाती है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: भोजन बनाते समय महिलाएं भूल से भी ना करें गलतियां, चली जाएगी बरकत और खुशहाली

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के सबसे महान नीतिशास्त्री और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है. उनकी नीतियां न सिर्फ राजनीति और कूटनीति, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए भी अत्यंत सटीक हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, घर की रसोई वह स्थान है जहां से पूरे परिवार का भाग्य तय होता है. आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे नियम बताए हैं, जिनका पालन भोजन पकाते समय जरूरी है. अगर खाना बनाते समय महिलाएं कुछ गलतियां करती हैं, तो घर की तरक्की रुक सकती है और दरिद्रता का वास हो सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार रसोई से जुड़ी वे 3 बड़ी गलतियां जिन्हें करने से हर महिला को बचना चाहिए.

बिना स्नान किए न करें रसोई में प्रवेश 

चाणक्य नीति के अनुसार, शुद्धता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए. जो महिलाएं बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में भोजन पकाती हैं, उनके हाथों से बना भोजन सात्विक नहीं रह जाता. अशुद्ध अवस्था में पकाए गए भोजन से घर में नकारात्मकता का संचार होता है. ऐसे भोजन का सेवन करने से परिवार के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक सेहत बिगड़ सकती है. साथ ही, घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रोध और अशांत मन से ना पकाएं भोजन 

भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह पकाने वाले की ऊर्जा से भी जुड़ा होता है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई महिला गुस्से, दुख या बेमन से खाना बनाती है, तो उसकी नकारात्मक भावनाएं भोजन में उतर जाती हैं.  ऐसा अन्न ग्रहण करने से परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और आपसी मनमुटाव बढ़ता है. चाणक्य नीति कहती है कि जिस घर में अशांत मन से बना भोजन खाया जाता है, वहां के सदस्यों का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, जिससे सफलता कोसों दूर हो जाती है.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण की ये 4 आदतें बदल देंगी आपकी तकदीर, हर काम में मिलेगी सफलता

खाना पकाते समय ना करें ये काम

आजकल अक्सर महिलाएं खाना पकाते समय फोन पर बात करती हैं या अन्य कामों में उलझी रहती हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, भोजन बनाते समय पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर होना चाहिए. भोजन पकाते वक्त ध्यान भटकने से न सिर्फ भोजन का स्वाद बिगड़ता है, बल्कि उसकी शुद्धता पर भी ग्रहण लग जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए