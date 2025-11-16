Advertisement
Chanakya Niti: दुश्मन कितना भी चालाक क्यों न हो, इन उपायों से हो जाएगा परास्त

Chanakya Niti About Enemy: आचार्य चाणक्य की नीति शत्रुओं के लिए भी कारगर मानी गई है. आइए जानते हैं कि किन आसान उपायों से दुश्मनों को आसानी से परास्त किया जा सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:20 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के महानतम रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं. उनकी नीतियां न सिर्फ राजनीति और प्रशासन की नींव रखती हैं, बल्कि जीवन, संबंधों और शत्रु-प्रबंधन की गहरी समझ भी प्रदान करती हैं. चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी हजारों साल पहले थीं. ऐसे में आइए चाणक्य उन शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, जो बताते हैं कि शत्रु को कैसे नियंत्रित किया जाए और किस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार उचित रणनीति बनाई जाए.

बालक चाणक्य और कुश 

चाणक्य से जुड़ा एक प्रसंग उनकी नीति के सार को उजागर करता है. कहा जाता है कि बचपन में उनके पैर में कुश घास चुभ गई थी. चोट के कारण उन्होंने घास को पैरों से दबाना शुरू कर दिया. तभी उनके गुरु ने उन्हें टोका और कहा कि कुश घास पवित्र है और इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह फिर से उग आती है. इस पर बालक चाणक्य ने उत्तर दिया कि शत्रु को केवल दबाने से समस्या खत्म नहीं होती. उसे जड़ से मिटाना पड़ता है. यह कहते हुए उन्होंने कुश की जड़ों पर माठा डाल दिया, जिससे वह पूरी तरह सूख गई. यह घटना दिखाती है कि चाणक्य की सोच कितनी गहरी और परिणाम-केंद्रित थी. उनके अनुसार, शत्रु को केवल कमजोर करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा समाधान अपनाना चाहिए जिससे वह दोबारा नुकसान न पहुंचा सके.

शत्रु, मित्र और संतान के लिए नीति

चाणक्य एक प्रसिद्ध श्लोक में जीवन की विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त व्यवहार बताते हैं. “सुकुले योजयेत् कन्यां, पुत्रं विद्यासु योजयेत्। व्यसने योजयेच्छत्रुं, मित्रं धर्मे नियोजयेत्.’’ इस श्लोक का अर्थ यह है- संतान को श्रेष्ठ शिक्षा देना हर माता-पिता का सर्वोच्च कर्तव्य है. कन्या का विवाह सुशील और संस्कारी परिवार में होना चाहिए, जिससे उसका जीवन सुरक्षित रहे. शत्रु को ऐसे कार्यों में उलझाना चाहिए, जिससे वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए. मित्र को हमेशा धर्म और सदाचार के पथ पर प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मित्रता की पहचान है. चाणक्य का स्पष्ट मत था कि शत्रु से लड़ने के लिए पहले उसे समझना आवश्यक है. बुद्धिमानी से किया गया वार हमेशा शक्तिशाली होता है.

कब किस प्रकार करें शत्रु से सामना

चाणक्य एक अन्य श्लोक के माध्यम से बताते हैं- “अनुलोमेन बलिनं, प्रतिलोमेन दुर्जनम्। आत्मतुल्यबलं शत्रुं, विनयेन बलेन वा.’’ इसका अर्थ है- शक्तिशाली शत्रु के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह अनुकूल बना रहे और टकराव टल जाए. दुष्ट शत्रु के साथ कठोरता आवश्यक है, क्योंकि वह नरमी का लाभ उठाकर आक्रमक हो जाता है. समान ताकत वाले शत्रुओं को स्थिति के अनुसार कभी विनय से, कभी बल से, दोनों तरीकों से नियंत्रण में किया जा सकता है. चाणक्य का मानना था कि हर स्थिति में समान रणनीति काम नहीं करती. समय, परिस्थिति और शत्रु का स्वभाव देखकर ही सही नीति अपनानी चाहिए.

आधुनिक समय में चाणक्य नीति का महत्व

चाणक्य की ये शिक्षाएं आज के समय में भी व्यवहारिक रूप से लाभकारी हैं- व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में, कॉर्पोरेट रणनीति में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और राजनीतिक नीतियों में. इन सिद्धांतों का उपयोग कर बाधाओं से निपटना आसान हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

