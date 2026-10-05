/आज ही सुधार लें ये 5 गलतियां, वरना बॉस एक झटके में खत्म कर देगा करियर! जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति

हम सभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य को तो जानते ही हैं. वो एक महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे. उन्होंने जीवन से जुड़ी अपनी बातों को चाणक्य नीति के माध्यम से दुनिया के सामने रखा था.
चाणक्य ने जो भी बताई थी वो बातें आज भी उतनी ही सटीक बैठती हैं, जितनी उस समय सही और सटीक होती थी. घर-परिवार संभालने से लेकर ऑफिस में सफलता हासिल करने तक, चाणक्य नीति की बातें हमारा हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं.
आपने अक्सर देखा होगा कि वर्कप्लेस पर कई लोग दिन-रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें न तो समय पर प्रमोशन मिलता है और न ही वे बॉस की गुड बुक्स में आ पाते हैं.
वहीं दूसरी ओर, उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग सही रणनीति की बदौलत कम मेहनत में भी करियर की ऊंचाइयों को छू लेते हैं.
आज इस खबर में हम आपको आपकी उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपके बने-बनाए करियर पर पानी फेर सकती हैं.
आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे-समझे भरोसा करना लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है. दफ्तर के माहौल में तो ये गलती और भी भारी पड़ती है.
अगर आप ऑफिस में हर किसी को अपना साथी या शुभचिंतक मान लेते हैं, तो लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं.
आपकी गोपनीय बातें या काम का क्रेडिट दूसरे लोग ले सकते हैं. जब बॉस को लगता है कि कोई कर्मचारी हर किसी की बातों में आ जाता है, तो वे उसे बड़ी जिम्मेदारियां देने से कतराते हैं.
इससे न सिर्फ आपका नुकसान होता है, बल्कि पूरी कंपनी का काम भी प्रभावित हो सकता है.
दफ्तरों में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं. चाणक्य नीति के मुताबिक अपनी मेहनत को सही तरीके से सामने रखना भी एक कला है.
अगर आप अपने काम का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आपकी मेहनत का श्रेय कोई चालाक साथी ले जाएगा. धीरे-धीरे बॉस की नजरों में आपकी अहमियत खत्म होने लगेगी और आपका प्रमोशन रुक जाएगा.
चाणक्य का मानना है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए काम करने के साथ-साथ सही समय पर अपने योगदान को सबके सामने रखना भी उतना ही जरूरी है.
चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि कम बोलना और नाप-तोल कर बोलना एक सफल व्यक्ति की निशानी है. दफ्तर में हर छोटी बात पर बॉस से बहस करना या फालतू की बयानबाजी करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है.
जो कर्मचारी अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखते, उन्हें कार्यस्थल पर गैर-जिम्मेदार माना जाता है. ऐसे व्यवहार से आप बॉस की नजरों में चढ़ जाते हैं और धीरे-धीरे आपकी प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं.
कई मामलों में तो ऐसे स्वभाव के कारण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है.
कामकाजी दुनिया में भावनाओं का नहीं, बल्कि व्यावहारिक सोच और आंकड़ों का महत्व होता है. चाणक्य के अनुसार जब कोई कर्मचारी दफ्तर के फैसले दिल से लेने लगता है, तो उसके निर्णय गलत साबित होने लगते हैं.
अगर आप बॉस के सामने भी भावुक होकर तर्क देंगे या काम के प्रति अव्यवहारिक रवैया दिखाएंगे, तो कंपनी को बड़ा वित्तीय या रणनीतिक नुकसान हो सकता है.
बॉस ऐसे कर्मचारियों पर गंभीर प्रोजेक्ट्स के लिए भरोसा नहीं करते. इसलिए पेशेवर माहौल में हमेशा दिमाग से सोचकर और तार्किक होकर ही फैसला लेना चाहिए.
वर्कप्लेस में सफलता पाने के लिए हुनर के साथ-साथ मजबूत आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है. अगर आपके पास योग्यता है, लेकिन बॉस के सामने बोलते वक्त आपके हाथ-पैर कांपते हैं या आप झिझक दिखाते हैं, तो आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा.
आत्मविश्वास से कमतर दिखने वाले कर्मचारियों को लीडरशिप या उच्च पदों के योग्य नहीं माना जाता. चाणक्य कहते हैं कि अपनी बात को हमेशा निडरता और सम्मान के साथ रखें.
अगर आपमें भी इनमें से कोई आदत मौजूद है, तो आज ही सुधार करें ताकि आपका करियर तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ सके.
(Disclaimer): यह लेख आचार्य चाणक्य की प्राचीन नीतियों, सामान्य जीवन दर्शन और कार्यस्थल प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है.