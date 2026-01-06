Advertisement
Chanakya Niti: भाग्य नहीं, आपकी ये कमियां हैं गरीबी का असली कारण; चाणक्य नीति से जानें अमीर बनने का मंत्र

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन सिर्फ उन्हीं के पास ठहरता है जो चरित्रवान, परिश्रमी और अनुशासित होते हैं. अगर कोई व्यक्ति इन 5 बुरी आदतों को त्याग दे, तो वह दरिद्रता के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर सुख-समृद्धि प्राप्त कर सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:10 PM IST
Chanakya Niti: प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और शिक्षक आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों को चाणक्य नीति के रूप में पिरोया है. उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं. चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों और आदतों के कारण वह गरीब बना रहता है. चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ विशेष प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कभी पैसा नहीं टिकता. ऐसे लोगों में मौजूद कुछ खामियां उन्हें गरीबी की ओर ढकेल देती है. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जो धन के आगमन को रोक देती हैं.

मूर्खों को ज्ञान देने में समय व्यर्थ करना

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिहीनों या मूर्ख लोगों के साथ अपनी संगति रखता है या उन्हें समझाने में अपना कीमती समय नष्ट करता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता. समय ही धन है और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है. ऐसे लोग ऊर्जा और संसाधनों का गलत निवेश करके आजीवन तंगी का सामना करते हैं.

अधर्म और बुरे कार्यों में लिप्त रहना

गलत कार्यों के जरिए कमाया गया धन कभी स्थाई नहीं होता. चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अनैतिक रास्तों, धोखाधड़ी या दूसरों को कष्ट पहुंचाकर पैसा कमाता है, वह आखिरकार विनाश की ओर जाता है. बुरी संगति और बुरे संस्कार इंसान को जीवन के अंतिम पड़ाव तक दरिद्रता के जाल में फंसाए रखते हैं.

स्वावलंबन की कमी और दूसरों पर निर्भरता

जिन लोगों में हर बात के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने या उधार मांगने की आदत होती है, वे कभी आत्म-निर्भर नहीं बन पाते. दूसरों की मदद पर टिके रहने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास मर जाता है. चाणक्य के अनुसार, मां लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं पर कृपा करती हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं.

यह भी पढ़ें: इन 5 लोगों की संगति महिलाओं की जिंदगी कर देती है बर्बाद, समय रहते बना लें दूरी!

स्वच्छता का अभाव 

चाणक्य नीति के अनुसार, दरिद्रता का सीधा संबंध अस्वच्छता से है. जो लोग दांतों की सफाई नहीं करते या हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके घर में नकारात्मकता का वास होता है. शास्त्रों में माना गया है कि मां लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता और अनुशासन हो. गंदगी में रहने वाले लोग धन के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं.

इंद्रियों पर नियंत्रण न होना 

आवश्यकता से अधिक भोजन करना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह दरिद्रता का भी सूचक है. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जीभ और भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अनुशासनहीन हो जाता है. ऐसे लोग अक्सर दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे मां लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और वे जीवनभर आर्थिक संकट से जूझते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

