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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: गलती से भी ना करें ऐसे 5 लोगों का अपमान, वरना जीवन में कभी नहीं होंगे सफल

Chanakya Niti: गलती से भी ना करें ऐसे 5 लोगों का अपमान, वरना जीवन में कभी नहीं होंगे सफल

Chanakya Niti about Etiquette: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में शिष्टाचार से जुड़ी बातों को भी विस्तार से बताया है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को गलती से भी 5 लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों का अपमान या निरादर करने से व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता. आइए जानते हैं शिष्टाचार को लेकर आचार्य चाणक्य की खास नीति क्या कहती है.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:36 PM IST
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Chanakya Niti: गलती से भी ना करें ऐसे 5 लोगों का अपमान, वरना जीवन में कभी नहीं होंगे सफल

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के सिद्धांत और उनकी कूटनीति आज सदियों बाद भी बेहद प्रासंगिक है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसके भाग्य का निर्माता होता है. चाणक्य के मुताबिक, जीवन में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही आचरण और मर्यादा से भी प्राप्त होती है. अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति में आचार्य ने कहा है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, जिनका अपमान करना साक्षात अपने सुनहरे भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसे 5 लोगों का अपमान करता है, तो उसे जीवन में कभी भी सुख-शांति और सफलता नहीं मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन 5 लोगों का अपमान करने से मना किया है.

गलती से भी ना करें अपने गुरु का अपमान

चाणक्य नीति के अनुसार, गुरु का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि वे ही हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं. एक गुरु न सिर्फ हमें साक्षर बनाता है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ने का संस्कार भी देता है. जो व्यक्ति अपने शिक्षक या मार्गदर्शक का अपमान करता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है.

किसी सूरत में ना करें माता-पिता का अपमान

इस संसार में माता-पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता. पिता जहां परिवार की ढाल होते हैं, वहीं माता संस्कार और प्रेम की प्रतिमूर्ति. चाणक्य कहते हैं कि जो संतान अपने माता-पिता को मानसिक कष्ट देती है या उनका अनादर करती है, उसके जीवन से सौभाग्य और सुख समाप्त हो जाता है. चाणक्य के मुताबिक, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता जहां बुजुर्गों की आंखों में आंसू हों.

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ना करें विद्वान का अनादर

चाणक्य नीति के मुताबिक, समाज में जिनके पास अनुभव का भंडार और गहरा ज्ञान होता है, उनका सानिध्य अनमोल है. चाणक्य कहते हैं कि विद्वानों का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना बौद्धिक दरिद्रता को दर्शाता है. विद्वानों का अपमान करने से व्यक्ति सही सलाह और मार्गदर्शन के अवसरों को खो देता है, जिससे परिणामस्वरूप व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है.

परिश्रमी और सेवादार का ना करें अपमान

आचार्य चाणक्य ने हमेशा मेहनत का सम्मान करने की सीख दी है. चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, सुरक्षाकर्मी हो या कोई मजदूर- जो समाज के चक्र को चलाने के लिए मेहनत करता है, वह सम्मान का हकदार है. किसी को उसकी आर्थिक स्थिति या पद के कारण छोटा समझकर अपमानित करना आपके अहंकार को दर्शाता है. ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण बनती है.

यह भी पढ़ें: जीवन में इन 5 चीजों की 'अति' बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

संत स्वभाव के व्यक्ति का ना करें निरादर

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं, उनकी नाराजगी बहुत भारी पड़ती है. सात्विक और अच्छे विचारों वाले व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनका अपमान करने से जीवन की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. ऐसे लोगों का सम्मान करना मानसिक संतुलन और घर की सुख-शांति के लिए बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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