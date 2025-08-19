Chanakya Niti: पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भूलकर भी ना बताएं ये 3 बातें, शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी बर्बाद
Advertisement
trendingNow12888287
Hindi Newsधर्म

Chanakya Niti: पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भूलकर भी ना बताएं ये 3 बातें, शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी बर्बाद

Chanakya Niti: दांपत्य जीवन में पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं. फिर, भी आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें पत्नी से बताने से मना किया है. आइए जानते हैं कि वो कौन सी बाते हैं, जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भूलकर भी ना बताएं ये 3 बातें, शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी बर्बाद

Chanakya Niti: पति और पत्नी एक-दूसरे के जीवन के पूरक माने जाते हैं. दोनों का आपसी विश्वास और समझ वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है. लेकिन चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जिन्हें पत्नी को अपने पति से साझा करने से बचना चाहिए. इन बातों को उजागर करने से दांपत्य जीवन में तनाव और कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. पति-पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है. अनावश्यक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से 3 राज पत्नी को भी बताने से भी बचना चाहिए. 

किन बातों को पति से छिपाकर रखना चाहिए?

मायके और ससुराल से जुड़ी बातें- आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी के बाद स्त्री को मायके के राज या ससुराल की कमियां कभी भी अपने पति को नहीं बतानी चाहिए. इससे दोनों परिवारों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पति-पत्नी के रिश्ते पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.

दान और पुण्य का बखान- आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में कहा गया है कि दान तभी फलदायी होता है जब उसे गुप्त रखा जाए. अगर कोई स्त्री दान करती है तो इसका बखान पति या किसी अन्य से न करे. शास्त्रों के मुताबिक, दान का प्रभाव तभी बना रहता है जब यह गुप्त रखा जाए.

बचत और आर्थिक सुरक्षा- चाणक्य के अनुसार पत्नी को घर की आमदनी में से कुछ राशि बचत के रूप में अलग रखनी चाहिए. यह पैसा कठिन समय में काम आता है. इस बचत के बारे में पति को भी न बताना उचित माना गया है, ताकि यह धन जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रहे.

वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के उपाय

तुलना से बचें- पत्नियों को कभी भी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और रिश्ते में तनाव आ सकता है. यही नियम पतियों पर भी लागू होता है.

विनम्र व्यवहार रखें- चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आना चाहिए. नम्र स्वभाव क्रोध और मतभेद को कम करता है तथा संबंधों को मजबूत बनाता है.

क्रोध पर नियंत्रण रखें- गुस्से की स्थिति में इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है. यही कारण है कि पति-पत्नी को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिएय. इससे वैवाहिक जीवन मधुर और सफल बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
;