Chanakya Niti: पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भूलकर भी ना बताएं ये 3 बातें, शादीशुदा जिंदगी हो जाएगी बर्बाद

Chanakya Niti: पति और पत्नी एक-दूसरे के जीवन के पूरक माने जाते हैं. दोनों का आपसी विश्वास और समझ वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है. लेकिन चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जिन्हें पत्नी को अपने पति से साझा करने से बचना चाहिए. इन बातों को उजागर करने से दांपत्य जीवन में तनाव और कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. पति-पत्नी के बीच वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है. अनावश्यक कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से 3 राज पत्नी को भी बताने से भी बचना चाहिए.

किन बातों को पति से छिपाकर रखना चाहिए?

मायके और ससुराल से जुड़ी बातें- आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी के बाद स्त्री को मायके के राज या ससुराल की कमियां कभी भी अपने पति को नहीं बतानी चाहिए. इससे दोनों परिवारों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पति-पत्नी के रिश्ते पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.

दान और पुण्य का बखान- आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में कहा गया है कि दान तभी फलदायी होता है जब उसे गुप्त रखा जाए. अगर कोई स्त्री दान करती है तो इसका बखान पति या किसी अन्य से न करे. शास्त्रों के मुताबिक, दान का प्रभाव तभी बना रहता है जब यह गुप्त रखा जाए.

बचत और आर्थिक सुरक्षा- चाणक्य के अनुसार पत्नी को घर की आमदनी में से कुछ राशि बचत के रूप में अलग रखनी चाहिए. यह पैसा कठिन समय में काम आता है. इस बचत के बारे में पति को भी न बताना उचित माना गया है, ताकि यह धन जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रहे.

वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के उपाय

तुलना से बचें- पत्नियों को कभी भी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और रिश्ते में तनाव आ सकता है. यही नियम पतियों पर भी लागू होता है.

विनम्र व्यवहार रखें- चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आना चाहिए. नम्र स्वभाव क्रोध और मतभेद को कम करता है तथा संबंधों को मजबूत बनाता है.

क्रोध पर नियंत्रण रखें- गुस्से की स्थिति में इंसान सही और गलत का भेद भूल जाता है. यही कारण है कि पति-पत्नी को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिएय. इससे वैवाहिक जीवन मधुर और सफल बनता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)