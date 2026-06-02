Chanakya Niti: व्यक्ति का मस्तिष्क किन वजहों से बन जाता है उसका शत्रु, चाणक्य ने बताए 5 बड़े कारण

Chanakya Niti: हर इंसान अपने जीवन काल में गलतियां करता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत है. आमतौर पर व्यक्ति जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेता है, तो कई बार उससे चूक भी होती है. हालांकि, इसका पछतावा उसे बाद में होता है. इसके अलावा कई बार इंसान को यह भी लगता है उसका फैसला सही है लेकिन समय बीतने पर उसका वहम टूट जाता है. चाणक्य कहते हैं कि इंसान जो भी फैसला लेता है, उसके पीछे उसका मन-मस्तिष्क होता है. चाणक्य का मानना है कि इंसान जब अपने मन और मस्तिष्क का तालमेल सही नहीं रखता तब तक उसके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित होंगे. मन-मस्तिष्क का तालमेल सही नहीं रहेगा, तो उसका अपना ही दिमाग उसके लिए शत्रु बन जाएगा. चाणक्य नीति में आचार्य स्पष्ट तौर पर बताया है कि किन पांच वजहों से व्यक्ति का दुश्मन उसका अपना ही मस्तिष्क हो जाता है.

असंतुलित मन-मस्तिष्क

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की स्थिति पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर फैसला लेते वक्त व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत है, तो निर्णय बेहतर होगा. वहीं, जब व्यक्ति भावनाओं के आवेश में आकर कोई फैसला लेता है, तो उसका परिणाम विपरीत होता है.

लोभ का हावी होना

चाणक्य का मानना था कि लोभ हावी होने पर व्यक्ति सही फैसला नहीं कर पाता. आचार्य कहते हैं कि लाभ की वजह से व्यक्ति में लोभ हावी हो जाता है. फायदे की वजह से व्यक्ति उसके नुकसान पर ध्यान नहीं देता. कलयुग में यह प्रवृत्ति अधिकांश लोगों में है. कई बार बिजनेस करने वाले भी अधिक लाभ पाने के चक्कर में निवेश से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं. चाणक्य की नजर में लोभ और जल्दबाजी से इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है.

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क्रोध

क्रोध के कारण व्यक्ति अहम रिश्ते को भी पल भर में तोड़ देता है. चाणक्य के मुताबिक, यह एक ऐसा दुर्गुण है, जो इसान के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है. क्रोध के दौरान व्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है. यही वजह है कि चाणक्य क्रोध के दौरान मन को शांत रखने की सलाह देते हैं.

अत्यधिक भावनात्मक लगाव

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक लगाव भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है. जब कोई व्यक्ति किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, तो वह सत्य को जांचे बिना निर्णय लेता है. इस स्थिति में भ्रम और सच एक जैसी लगने लगती है. अक्सर लोग भावावेश में आकर सही लोगों को भी गलत समझने लगते हैं. हालांकि ये व्यक्ति के हित के लिए अच्छा नहीं है.

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संदेह के आधार पर फैसला

चाणक्य ने ज्ञान को विशेष महत्व दिया है. अपनी नीतियों के जरिए उन्होंने इंसान को यह समझाने की कोशिश की है कि अधूरा ज्ञान भविष्य के लिए नुकसानदेह है. उनके मुताबिक, संमूर्ण जानकारी के बिना अंतिम निर्णय पर पहुंचना इंसान के लिए खतरे की घंटी है. चाणक्य हर इंसान को सलाह देते हैं कि संदेह के आधार पर निर्णय लेने के बजाय तथ्यों को समझना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)