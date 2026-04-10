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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: जीवन में इन 5 चीजों की अति बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

Chanakya Niti: जीवन में इन 5 चीजों की 'अति' बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

Chanakya Niti About Excess: चाणक्य नीति में जीवन जीने की कला को लेकर आचार्य चाणक्य ने कई नीतियों का उल्लेख किया है. चाणक्य नीति में कहा गया है- 'अति सर्वत्र वर्जयेत' यानी किसी भी चीज की अधिकता हर जगह वर्जित है. लेकिन जाने-अनजाने में कई बार लोग इस सूक्ति को भूलकर अति में डूब जाते हैं. ऐसे में आचार्य चाणक्य ने इंसान को आगाह करते हुए कहा है कि 5 चीजों की अति बर्बाद कर सकती है. आइए, चाणक्य नीति से जानते हैं कि किन 5 प्रकार के कार्यों में अति से बचना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:04 PM IST
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Chanakya Niti: जीवन में इन 5 चीजों की 'अति' बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को राजनीति के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी गहरा ज्ञान था. आचार्य चाणक्य की नीतियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए अचूक मानी जाती हैं. इसलिए आज के दौर में भी लोग आचार्य चाणक्य की सलाह को मानते हैं. चाणक्य का मानना था कि जीवन में संतुलन ही सफलता की कुंजी है. उन्होंने एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से व्यक्ति को गहरा संदेश दिया है.  श्लोक है- ‘अति रूपेण वै सीता हता अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्.’ यानी किसी भी चीज की अधिकता इंसान को विनाश की ओर ले जाती है. चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि  जिस तरह अत्यधिक सुंदरता सीता के हरण का कारण बनी, अति अहंकार ने रावण का अंत किया और अत्यधिक दान ने राजा बलि को संकट में डाल दिया, उसी तरह हर इंसान को जीवन में अति से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन 5 कार्यों में अति से दूर रहने की सलाह दी है.

सुंदरता पर अहंकार करना है मूर्खता

आचार्य चाणक्य के मुताबिक, सुंदर दिखना सौभाग्य की बात है, लेकिन अपनी सुंदरता पर गर्व करना मूर्खता है. चाणक्य कहते हैं कि शरीर की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन व्यक्ति के गुण और स्वभाव हमेशा उसके साथ रहते हैं. इसलिए, जो लोग सिर्फ बाहरी दिखावे पर घमंड करते हैं, वे अक्सर जीवन के सच्चे मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं.

ज्ञान और धन का अहंकार

इंसान का सबसे घातक शत्रु उसका अपना अहंकार है. चाणक्य के अनुसार, चाहे आपके पास अपार धन हो, असीमित शक्ति हो या गहरा ज्ञान- अगर इनमें घमंड हो जाए, तो पतन निश्चित है. इतिहास गवाह है कि रावण जैसा विद्वान और शक्तिशाली राजा भी अपने अहंकार के कारण ही बुराई का प्रतीक बना. इसलिए, सफलता के शिखर पर भी विनम्रता बनाए रखना जरूरी है.

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क्षमता से अधिक दान

परोपकार और दान को धर्म में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन चाणक्य यहां भी 'संतुलन' की सलाह देते हैं. उनके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति और क्षमता को भूलकर अत्यधिक दान करता है, तो वह स्वयं और अपने परिवार को दरिद्रता के जाल में धकेल देता है. चाणक्य सलाह देते हैं कि दान हमेशा सोच-समझकर और अपनी सीमाओं के भीतर ही करना चाहिए.

अंधविश्वास या अत्यधिक भरोसा

रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करना आत्मघाती हो सकता है. चाणक्य नीति कहती है कि अत्यधिक सीधापन और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर धोखे का कारण बनता है. किसी को भी अपने जीवन के गहरे रहस्य बताने से पहले उसकी नीयत को परख लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कंगाल होने से पहले घर देता है ये खास संकेत, कभी न करें अनदेखी वरना हाथ से निकल जाएगी सुख-समृद्धि!

अत्यधिक बोलना

कई बार बेवजह और जरूरत से ज्यादा बोलना मुसीबत को निमंत्रण दे देता है. अक्सर अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों के प्रवाह में ऐसी गुप्त जानकारी या कड़वे शब्द कह जाता है, जो भविष्य में उसके विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि उसे 'क्या, कहां और कितना' बोलना है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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