Chanakya Niti: महिलाओं का सम्मान जीतना है तो भूलकर भी न करें ये 3 काम, आचार्य चाणक्य ने बताया है असली मर्द के लक्षण

Chanakya Niti: अक्सर देखा जाता है कि पुरुष महिलाओं को प्रभावित करने या अपनी इमेज बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं. इस प्रयास में वे कभी अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, तो कभी अपने व्यवहार को कृत्रिम बना लेते हैं. लेकिन, जाने-अनजाने में की गई कुछ गलतियां फायदे की जगह भारी नुकसान करा देती हैं. भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट किया है कि स्त्री हो या पुरुष, सम्मान सिर्फ गुणों और मर्यादा से मिलता है, दिखावे से नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे कौन सी बातें हैं, जिन्हें महिलाओं के सामने करने से आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है.

पद, प्रतिष्ठा और धन का अहंकार दिखाना

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति महिलाओं को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति, पद या बैंक बैलेंस का प्रदर्शन करता है, वह असल में अपनी मूर्खता का प्रमाण देता है. बुद्धिमान महिलाएं ऐसे व्यक्ति से सम्मान के बजाय दूरी बनाना पसंद करती हैं. चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता ही वह आभूषण है, जो किसी भी व्यक्ति को वास्तव में आकर्षक बनाता है. दिखावा सिर्फ क्षणिक होता है, लेकिन सादगी स्थायी छाप छोड़ती है.

भाषा की मर्यादा लांघना

चाणक्य नीति में वाणी के संयम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है. कई पुरुष कूल दिखने के चक्कर में महिलाओं के सामने द्विअर्थी बातें या अश्लील मजाक करने लगते हैं. चाणक्य के अनुसार, ऐसी हरकतें व्यक्ति को चरित्रहीन की श्रेणी में खड़ा कर देती हैं. महिलाओं के सामने हल्की भाषा का प्रयोग आपकी परवरिश और संस्कारों पर सवाल खड़े करता है और समाज में आपकी साख को गिरा देता है.

क्रोध और चिल्लाने की आदत

क्रोध को आचार्य चाणक्य ने इंसान की बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु माना है. जो पुरुष महिलाओं के सामने अपना आपा खो देते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपनी मानसिक कमजोरी को उजागर करते हैं. संयम खोने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का विश्वास या सम्मान नहीं जीत सकता. एक मर्यादित पुरुष वही है जो विपरीत स्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे.

गुप्त योजनाओं और कमजोरियों का खुलासा करना

अक्सर लोग पारदर्शिता और भरोसा जीतने के लिए अपनी निजी बातें या भविष्य की गुप्त योजनाएं महिलाओं के साथ साझा कर देते हैं. लेकिन चाणक्य इसे बड़ी भूल मानते हैं. उनके अनुसार, "अपनी गुप्त बातें और धन संबंधी राज हमेशा अपने तक ही सीमित रखने चाहिए." भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियों का बखान करना भविष्य में आपके लिए संकट खड़ा कर सकता है. हर व्यक्ति के सामने अपनी पूरी किताब खोल देना बुद्धिमानी नहीं है.

कुदृष्टि और असभ्य आचरण

चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी आंखों और उसके आचरण से झलकता है. अगर आपकी दृष्टि में सम्मान नहीं है या आपका व्यवहार अनादरपूर्ण है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होकर भी सम्मान के पात्र नहीं हैं. महिलाओं के प्रति अभद्र इशारे या गलत नजरिया न सिर्फ आपकी छवि खराब करता है, बल्कि यह आपको स्थायी रूप से अपमानित भी करा सकता है.

