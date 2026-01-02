Chanakya Niti: बुद्धिमान व्यक्ति कभी नजरअंदाज नहीं करते ये 5 संकेत; चाणक्य नीति के अनुसार यही हैं पतन की शुरुआत

Advertisement
Chanakya Niti Auspicious Sign: आचार्य चाणक्य के कुछ सूत्र इंसान को बुराई से निकालकर अच्छे और नेक इंसान बना सकते हैं. चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को 5 बातें कभी भी नजरअंदाज करनी चाहिए. आइए जानते हैं उन खास बातों के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:00 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. वे न सिर्फ एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, बल्कि मानव स्वभाव के सूक्ष्म जानकार भी थे. उनकी चाणक्य नीति आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी. चाणक्य का मानना था कि सफलता जितनी कठिन परिश्रम से मिलती है, पतन उतनी ही तेजी से गलत आदतों के कारण आता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे विशेष लक्षणों या संकेतों का वर्णन किया है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति पतन और बर्बादी की राह पर निकल पड़ा है. ऐसे में अगर आप भी अपने भीतर इन 5 बदलावों को महसूस कर रहे हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है, चाणक्य नीति से जानिए क्यों.

सही और गलत की पहचान खो देना

चाणक्य के अनुसार, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, तो उसे नैतिकता और अनैतिकता के बीच का अंतर दिखना बंद हो जाता है. वह सिर्फ तत्काल लाभ को देखता है. ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ बोलने, अपनों को धोखा देने और दूसरों का अहित करने में भी संकोच नहीं करता. यह उसके पतन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है.

खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना

आचार्य चाणक्य ने अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है. जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह सबसे ऊपर है और कोई दूसरा उसे कुछ नहीं सिखा सकता, तो उसका विनाश निश्चित है. अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने की क्षमता खो देता है और अंधे होकर गलत फैसले लेता है, जो आखिरकार उसे अंधकार में धकेल देते हैं.

अनुभवी या बड़ों की अवहेलना

अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है. चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरुजनों या ज्ञानी लोगों के अनुभवों का उपहास उड़ाने लगे या उनकी सलाह को बेकार समझने लगे, वह बर्बादी की राह पर है. अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर दूसरों की सही बात न सुनना, व्यक्ति को भविष्य के बड़े संकटों की ओर ले जाता है.

मेहनत छोड़कर शॉर्टकट तलाशना

आचार्य चारणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए कोई शाॉर्टकट रास्ता नहीं होता. जो व्यक्ति मेहनत की धूप से बचकर अनैतिक रास्तों से सफलता पाने का प्रयास करता है, वह शीघ्र ही पतन के गर्त में चला जाता है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना परिश्रम के मिली सफलता अस्थायी होती है और यह मार्ग व्यक्ति को लालची और धोखेबाज बना देता है, जिससे अंत में बदनामी ही हाथ लगती है.

रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं का अंत

जब व्यक्ति की संवेदनाएं खत्म हो जाएं, दूसरों के दुख-दर्द से कोई फर्क न पड़े और वह सिर्फ रिश्तों का उपयोग अपनी सीढ़ी बनाने के लिए करे, तो समझ लें कि वह गलत रास्ते पर है. मानवता और संवेदनशीलता की कमी व्यक्ति को सामाजिक रूप से एकाकी बना देती है. ऐसा व्यक्ति भले ही धनवान हो जाए, लेकिन उसे मानसिक सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं होती.

