Chanakya Niti: इन 5 जगहों पर बेशर्म बनकर रहना ही अच्छा, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
Chanakya Niti: चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने पांच ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया है, जिनमें व्यक्ति को कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:18 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में जीवन के अनेक पहलुओं को व्यावहारिक और सरल तरीके से समझाया गया है. धर्म, न्याय, संस्कृति, शासन, अर्थशास्त्र और शिक्षा से जुड़े उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन समय में थे. चाणक्य का मानना था कि उनके बताए सिद्धांतों का पालन करके मनुष्य किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकता है. चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने पांच ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया है, जिनमें व्यक्ति को कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. अगर इन बातों में लज्जा करेंगे, तो यह आपके जीवन की प्रगति में बाधा बन सकती है.

चाणक्य का श्लोक

"धनधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।।"

आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माघ्यम से कहते हैं कि धन, अनाज के लेन-देन, विद्या प्राप्त करने, भोजन करने और आपसी व्यवहार में लज्जा न करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है. इसलिए इन कार्यों को करने में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए.

वे 5 कार्य जिनमें कभी न करें शर्म

धन और अन्न का लेन-देन- पैसे या अनाज का लेन-देन करते समय संकोच नहीं करना चाहिए. अगर लेन-देन में झिझक दिखाएंगे, तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

उधार लिया धन वापस मांगना- चाणक्य कहते हैं कि किसी को दिया हुआ पैसा मांगने में शर्म करना, आपके ही लिए हानिकारक हो सकता है. जरूरत पड़ने पर आपके पास धन की कमी हो जाएगी.

विद्या प्राप्त करना- चाणक्य के मुताबिक, शिक्षा ग्रहण करते समय सवाल पूछने में संकोच करना, ज्ञान की अधूरी समझ का कारण बन सकता है. शिक्षक से निडर होकर प्रश्न करें ताकि सीखना पूर्ण हो सके.

भोजन करना- आचार्य चाणक्य के अनुसार खाने में संकोच करना, भूखे रहने जैसा है. जरूरत और अवसर मिलने पर बिना लज्जा के भोजन करना चाहिए. इससे आदमी सुखी रहता है. 

बातचीत और व्यवहार- चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपसी संवाद और संबंधों में झिझक रखने से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं. स्पष्ट, विनम्र और खुलकर बात करना संबंधों को मजबूत बनाता है.

