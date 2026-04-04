Chanakya Niti: इन 3 चीजों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के वे महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हैं, जिनके विचार आज हजारों वर्षों बाद भी उतने ही सटीक बैठते हैं. उनके गहरे अनुभव और दूरदर्शिता ने चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ को जन्म दिया. आचार्य चाणक्य की नीति भटके हुए व्यक्ति को भी सही रास्ता दिखा सकती है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्राथमिकता को समझने से मिलती है. आचार्य चाणक्य ने तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जिन्हें अगर कोई व्यक्ति नजरअंदाज करता है, तो भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. ऐसे में आइए, चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं कि किन 3 बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

क्या कहता है चाणक्य नीति का श्लोक?

आचार्य चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में समय के महत्व को बताते हुए कहा है- “कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः”. चाणक्य नीति के इस श्लोक का भावार्थ है कि समय सबसे कीमती होता है. जब सब नींद में होते हैं, तब भी समय जाग रहा होता है और लगातार गतिशील रहता है. चाणक्य कहते हैं कि समय की गति को पार करना किसी के वश में नहीं है. इसलिए, जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, वह अपनी उन्नति के द्वार को खुद बंद कर लेता है.

समय की कद्र करें

चाणक्य के अनुसार, बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता. दुनिया की सबसे कीमती वस्तु समय ही है. अक्सर लोग आलस्य के वश में होकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टाल देते हैं. चाणक्य चेतावनी देते हैं कि कल कभी नहीं आता. जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और अपने हर कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करता है, सफलता उसके कदम चूमती है. समय का दुरुपयोग करना खुद के विनाश को बुलावा देना है.

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ज्ञान और शिक्षा

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वह अस्त्र है जो किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है. चाणक्य नीति कहती है कि एक ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है. कई लोग अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सीखना छोड़ देते हैं या नया ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत को कमतर आंकते हैं. चाणक्य के अनुसार, सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. जो व्यक्ति खुद को अपडेट नहीं रखता और शिक्षा को हल्के में लेता है, वह प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है. चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान है.

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रिश्तों की गरिमा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके रिश्ते (परिवार, मित्र और शुभचिंतक) उसके जीवन का आधार स्तंभ होते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग करियर और पैसे की होड़ में अपनों को समय देना भूल जाते हैं. चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. जो व्यक्ति अपने परिवार और सच्चे मित्रों की अहमियत नहीं समझता, वह सफलता के शिखर पर पहुंच कर भी अकेला रह जाता है. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार और उन्हें समय देना एक सुखी जीवन की अनिवार्य शर्त है. इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)