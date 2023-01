चाणक्‍य नीति: पैसे का ऐसा उपयोग बनाता है तेजी से अमीर, हमेशा आपके घर में वास करेंगी मां लक्ष्‍मी!

How to please Maa Lakshmi: आचार्य चाणक्य ने सालों पहले मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करके उनकी कृपा पाने के तरीके बताए थे. ये काम करने से व्‍यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है. उसे कभी पैसों की तंगी नहीं होती है.