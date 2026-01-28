Advertisement
Chanakya Niti: खत्म हो जाएगी समाज में आपकी वैल्यू, अगर आपमें भी हैं ये 6 बुरी आदतें; आचार्य चाणक्य ने दी है गंभीर चेतावनी!

Chanakya Niti: खत्म हो जाएगी समाज में आपकी 'वैल्यू', अगर आपमें भी हैं ये 6 बुरी आदतें; आचार्य चाणक्य ने दी है गंभीर चेतावनी!

Chanakya Niti: इंसान का व्यवहार ही उसके भविष्य का आईना है. अगर आचार्य चाणक्य की इन कड़वी मगर सच्ची बातों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी. आइए, चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि किन 6 कामों को करने से बचना चाहिए.

 

|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:42 PM IST
Chanakya Niti: खत्म हो जाएगी समाज में आपकी 'वैल्यू', अगर आपमें भी हैं ये 6 बुरी आदतें; आचार्य चाणक्य ने दी है गंभीर चेतावनी!

Chanakya Niti: दुनिया में हर व्यक्ति की यह दिली ख्वाहिश होती है कि उसे धन-दौलत के साथ-साथ समाज में भरपूर मान-सम्मान मिले. प्रतिष्ठा एक ऐसी पूंजी है जिसे कमाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इसे पल भर में धूल में मिला सकती है. महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले उन आदतों के प्रति सचेत किया था, जो जाने-अनजाने में हमारे व्यक्तित्व को कमजोर बनाती हैं और समाज में हमारी जगहंसाई का कारण बनती हैं. चाणक्य कहते हैं इंसान जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं, जिन्हें करने से समाज में वैल्यू खत्म हो जाती है. 

जरूरत से ज्यादा बोलना

चाणक्य नीति के अनुसार, शब्दों का मूल्य तभी होता है जब वे समय पर और नपे-तुले बोले जाएं. जो व्यक्ति हर विषय पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है या अनावश्यक बोलता है, लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं. अधिक बोलने से न सिर्फ रहस्यों के खुलने का डर रहता है, बल्कि आपकी बौद्धिक छवि भी धूमिल होती है.

खुद का सबसे बड़ा शत्रु

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध उस आग की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है. बार-बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपनी विवेकशीलता खो देता है. दफ्तर हो या घर, जो अपनी वाणी और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, वह धीरे-धीरे लोगों का सम्मान खो देता है और आखिरकार अकेला ही रह जाता है.

लालच और स्वार्थ

जब किसी व्यक्ति के निर्णयों के पीछे सिर्फ उसका निजी स्वार्थ और लालच छिपा होता है, तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है. चाणक्य के अनुसार, लालची इंसान नैतिकता की मर्यादा भूल जाता है. समाज ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मान-प्रतिष्ठा का पतन निश्चित है.

समय को महत्व ना देना

समय की कद्र न करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों का विश्वास नहीं जीत पाता. जो लोग अपने कार्यों को टालते हैं या समय के पाबंद नहीं होते, उन्हें समाज में गैर-जिम्मेदार माना जाता है. सफलता और सम्मान उन्हीं के पास टिकते हैं जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं.

अहंकार और झूठा प्रदर्शन

अहंकार इंसान की बुद्धि को ढंक देता है. आचार्य चाणक्य मानते हैं कि प्रदर्शन और घमंड व्यक्ति को कुछ समय के लिए श्रेष्ठ महसूस करा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह पतन की ओर ले जाते हैं. विनम्रता ही वह गुण है जो व्यक्ति को वास्तविक और स्थायी सम्मान दिलाती है.

नकारात्मकता और निरंतर शिकायतें

कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर परिस्थिति में केवल कमियां और शिकायतें ही ढूंढते हैं. ऐसी नकारात्मक सोच न सिर्फ आपकी ऊर्जा कम करती है, बल्कि आपको एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में पेश करती है. समाज हमेशा उन लोगों का आदर करता है जो समस्याओं के बजाय समाधान का हिस्सा बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

