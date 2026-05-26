Chanakya Niti: इन 4 गलतियों की वजह से बर्बाद हो जात है व्यक्ति का जीवन, जानें चाणक्य नीति

Chanakya Niti: नीतियों में सबसे लोकप्रिय चाणक्य नीति है. इसमें मानव से जुड़े हर एक पहलु पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. शिक्षा, धन, मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और आचार-व्यवहार से जुड़े कई नीतियों का जिक्र मिलता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इंसान की कुछ गलतियों का उल्लेख भी किया है, जिसे बार-बार करने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है. चाणक्य नीति में आचार्य कहते हैं कि अगर इंसान समय रहते इन गलतियों को जान लेता और उसे ना दुहराने का संकल्प लेता, उसका जीवन श्रेष्ठ और अनुकरणीय होता है. आइए, चाणक्य नीति से जानते हैं कि आखिर इंसान की वो गलतियां कौन-कौन सी हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

आलस्य

कहा गया है कि आलस्य करने वाले अपने जीवन में तरक्की नहीं कर बाते. इसे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, क्योंकि यह बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है और दूसरों से आगे बढ़ाना है, तो व्यक्ति को आलस्य से दूर रहना होगा, तभी जाकर वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है.

बिना विचारे काम करना

चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति बिना सोच-विचार किए किसी काम को करता है, तो उसका परिणाम सही नहीं मिल सकता है. आचार्य चाणक्य की मानें तो जीवन में कोई भी काम आरंभ करने से पहले उसके परिणाम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए.

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कुंसंगति

चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को बुरे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति जिसकी संगति में रहता है, उसका गुण या दोष उसके अंदर आने लगता है. ऐसे में अगर व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है, तो उसका जीवन अच्छा रहता है. वहीं, बुरे लोगों की संगति करने पर जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है और आखिरकार उसका सबकुछ नष्ट हो जाता है.

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समय की बर्बादी

आचार्य चाणक्य ने समय की बर्बादी से बचने की सलाह दी है. इस संबंध में चाणक्य कहते हैं कि धन अगर नष्ट हो जाता है, तो मेहनत से उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन समय हाथ से निकल जाने पर वह वापस कभी नहीं आता. यही वजह है कि चाणक्य ने समय की बर्बादी से बचने के लिए कहा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)