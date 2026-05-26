Advertisement
trendingNow13229424
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: इन 4 गलतियों की वजह से बर्बाद हो जात है व्यक्ति का जीवन, जानें चाणक्य नीति

Chanakya Niti: इन 4 गलतियों की वजह से बर्बाद हो जात है व्यक्ति का जीवन, जानें चाणक्य नीति

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ चीजों को बर्बाद करने से मना किया है. चाणक्य कहते हैं कि इन चीजों को बर्बाद करने वाला इंसान आखिरकार अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर लेता है. ऐसे में जीवन में सफल होने के लिए हर इंसान के लिए यह जानना जरूरी है कि कि किन 4 चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 26, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: इन 4 गलतियों की वजह से बर्बाद हो जात है व्यक्ति का जीवन, जानें चाणक्य नीति

Chanakya Niti: नीतियों में सबसे लोकप्रिय चाणक्य नीति है. इसमें मानव से जुड़े हर एक पहलु पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. शिक्षा, धन, मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और आचार-व्यवहार से जुड़े कई नीतियों का जिक्र मिलता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इंसान की कुछ गलतियों का उल्लेख भी किया है, जिसे बार-बार करने वाला व्यक्ति अपने ही हाथों खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है. चाणक्य नीति में आचार्य कहते हैं कि अगर इंसान समय रहते इन गलतियों को जान लेता और उसे ना दुहराने का संकल्प लेता, उसका जीवन श्रेष्ठ और अनुकरणीय होता है. आइए, चाणक्य नीति से जानते हैं कि आखिर इंसान की वो गलतियां कौन-कौन सी हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

आलस्य

कहा गया है कि आलस्य करने वाले अपने जीवन में तरक्की नहीं कर बाते. इसे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, क्योंकि यह बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है और दूसरों से आगे बढ़ाना है, तो व्यक्ति को आलस्य से दूर रहना होगा, तभी जाकर वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है. 

बिना विचारे काम करना

चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति बिना सोच-विचार किए किसी काम को करता है, तो उसका परिणाम सही नहीं मिल सकता है. आचार्य चाणक्य की मानें तो जीवन में कोई भी काम आरंभ करने से पहले उसके परिणाम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुंसंगति 

चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को बुरे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति जिसकी संगति में रहता है, उसका गुण या दोष उसके अंदर आने लगता है. ऐसे में अगर व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति करता है, तो उसका जीवन अच्छा रहता है. वहीं, बुरे लोगों की संगति करने पर जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है और आखिरकार उसका सबकुछ नष्ट हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: बुद्धिमान व्यक्ति भी इन 4 मोर्चों पर खा जाते हैं मात, जानें क्या कहती है चाणक्य नीति?

समय की बर्बादी

आचार्य चाणक्य ने समय की बर्बादी से बचने की सलाह दी है. इस संबंध में चाणक्य कहते हैं कि धन अगर नष्ट हो जाता है, तो मेहनत से उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन समय हाथ से निकल जाने पर वह वापस कभी नहीं आता. यही वजह है कि चाणक्य ने समय की बर्बादी से बचने के लिए कहा है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
bakrid News
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान