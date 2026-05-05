Advertisement
trendingNow13206033
Hindi Newsधर्मChanakya Niti: सच्चे मित्र की पहचान हैं ये 4 गुण, संकट के समय परछाई की तरह साथ निभाते हैं ऐसे लोग

Chanakya Niti: सच्चे मित्र की पहचान हैं ये 4 गुण, संकट के समय परछाई की तरह साथ निभाते हैं ऐसे लोग

Chanakya Niti About Ture Friend:आज के समय में एक सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है. लेकिन, आचार्य चाणक्य ने सच्चे और अच्छे दोस्त के कुछ गुणों का जिक्र किया है. ऐसे में अगर आप भी एक अच्छे और सच्चे दोस्त की पहचान करने में मात खा जाते हैं, तो चाणक्य की कुछ नीतियां आपके काम आ सकती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 05, 2026, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chanakya Niti: सच्चे मित्र की पहचान हैं ये 4 गुण, संकट के समय परछाई की तरह साथ निभाते हैं ऐसे लोग

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में दोस्त और दोस्ती को लेकर भी खास बातों का जिक्र किया है. चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा साथी वही होता है, जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है. आचार्य चाणक्य ने एक अच्छे दोस्त के कुछ विशेष गुणों का जिक्र अपनी नीति में किया है. चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त में अगर 4 गुण मौजूद हों, तो दोस्ती लंबे समय तक चलती है. चाणक्य कहते हैं कि इन गुणों युक्त दोस्त विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साथी के साथ परछाई की तरह खड़ा रहता है. वह दोस्ती की मर्यादा को बखूबी समझने वाला होता है और खुद की परवाह किए बिना हमेशा साथ देता है. आइए, जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने एक अच्छे मित्र के किन-किन गुणों की चर्चा चाणक्य नीति में की है. 

विपरीत परिस्थितियों में साथ निभाने वाला

एक सच्चे पुरुष की असली परीक्षा संकट के समय होती है. जब स्थितियां विपरीत होती हैं, तब वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता. वह समस्याओं से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करता है. चाहे काम का दबाव हो या निजी जीवन की उलझनें, वह संतुलन बनाए रखता है और अपने साथी का हाथ कभी नहीं छोड़ता. इसलिए चाणक्य कहते हैं कि दोस्ती ऐसे ही लोगों के साथ करनी चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहे.

जो अपनी कमियों को छुपाता ना हो

एक अच्छा दोस्त वह नहीं जो कठोर होने का दिखावा करे, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं को स्वीकार करना जानता हो. वह अपनी कमियों को छिपाता नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है. सच्चा दोस्त चुप्पी और संवाद दोनों के महत्व को समझता है, जिससे वह अपने साथी की भावनाओं को अनसुना नहीं करता.

Add Zee News as a Preferred Source

जिसकी कथनी और करनी हो एक जैसी

दुनिया में वादे करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले कम. चाणक्य नीति के अनुसार, जो व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा करता है या हर समय खुद को श्रेष्ठ बताता है, उस पर भरोसा करना कठिन होता है. एक विश्वसनीय व्यक्ति वह है जिसके शब्द उसके कार्यों से मेल खाते हों. वह बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय काम करके दिखाने में विश्वास रखता है.

जो जिम्मेदारी निभाना जानता हो

चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ सुख साझा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए होते हैं. जो व्यक्ति जिम्मेदारी से बचता है या मुश्किल समय में सबसे पहले पीछे हट जाता है, वह कभी भी एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता. 

यह भी पढ़ें: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं बचता पैसा? आज ही बदलें ये आदतें, वरना हमेशा रहेंगे परेशान

स्पष्ट लक्ष्य वाला इंसान

चाणक्य नीति के मुताबिक, सिर्फ मौज-मस्ती में डूबे रहना समझदारी नहीं है. आचार्य चाणक्य के अनुसार, एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही अच्छा दोस्त हो सकता है. इसके अलावा जो भविष्य के लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट रहता है, उसके साथ दोस्ती करने में बुद्धिमानी है. चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति भविष्य में काम देती है.

ईमानदार और चरित्रवान

चाणक्य नीति बताती है कि ईमानदारी किसी भी पुरुष का सबसे बड़ा गुण है. वह छल-कपट या दिखावे के सहारे रिश्ते नहीं बनाता. उसके इरादे साफ होते हैं और वह दूसरों के समय और भावनाओं की कद्र करना जानता है. उसका आत्म-नियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार ही उसकी असली पहचान है. यही वजह है कि चाणक्य जीवन में इन गुणों से युक्त लोगों से दोस्ती करने की सलाह देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Chanakya Niti

Trending news

भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
Bhagwant Singh Mann
भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
West Bengal
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
mamata banerjee resignation
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
kalbaishakhi
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
Honey production
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
Mamata Banerjee
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
Indigo Airlines
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
Bengal Election Results 2026
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
Beyt Dwarka
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
Mamata Banerjee
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी