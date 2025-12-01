Advertisement
धर्म

Chanakya Niti: सफलता की राह में रोड़ा बनती हैं ये 4 कमजोरियां,चाणक्य ने बताया समाधान

Chanakya Niti: चाणक्य की ये चार बातें न सिर्फ सफलता दिलाती हैं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती हैं. यदि इंसान मेहनत, सत्य, बदलाव और संघर्ष से नहीं डरता, तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:05 PM IST
Chanakya Niti: सफलता की राह में रोड़ा बनती हैं ये 4 कमजोरियां,चाणक्य ने बताया समाधान
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

