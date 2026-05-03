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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: कल कभी नहीं आता! सफल लोग कभी नहीं टालते ये 5 काम, क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

Chanakya Niti: कल कभी नहीं आता! सफल लोग कभी नहीं टालते ये 5 काम, क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने टालमटोल की प्रवृत्ति को बहुत खतरनाक माना है. उन्होंने चाणक्य नीति में बताया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं, जिन्हें बुद्धिमान लोग आने वाले कल पर नहीं छोड़ते. ऐसे में आइए, आचार्य चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि किन कार्यों को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए और ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 03, 2026, 07:51 PM IST
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Chanakya Niti: कल कभी नहीं आता! सफल लोग कभी नहीं टालते ये 5 काम, क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य को इतिहास के सबसे बुद्धिमान और चतुर रणनीतिकारों में से एक माना जाता है. उनकी बताई गई नीतियां और जीवन के नियम आज के समय में भी उतने ही सच और प्रभावशाली हैं जितने सदियों पहले थे. चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जीवन में सिर्फ वही व्यक्ति सफल और समृद्ध हो सकता है, जो समय के महत्व को समझता है. चाणक्य ने अपनी नीतियों से जरिए यह संदेश दिया है कि एक सफल इंसान कभी भी अपने जरूरी कामों को भाग्य या कल के भरोसे नहीं छोड़ता. चाणक्य के अनुसार, सफलता पाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना और आलस को त्यागना जरूरी है. ऐसे में अगर हम उनके बताए गए इन विशेष नियमों को अपने दैनिक जीवन में उतार लें, तो कामयाबी और खुशहाली के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे. आइए, जानते हैं चाणक्य की उन खास नीतियों के बारे में. 

जरूरी कार्यों को तुरंत करें पूरा

चाणक्य के मुताबिक, एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपने प्राथमिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाता है. आचार्य चाणक्य के अनुसार, किसी भी काम को कल या बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. चाणक्य की मानें तो, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है; कार्यों को टालने से न सिर्फ दबाव बढ़ता है, बल्कि वे भविष्य की बड़ी परेशानियों का कारण भी बनते हैं.

सीखने की प्रक्रिया में न दें विराम

चाणक्य नीति के अनुसार, ज्ञान ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है. कामयाब लोग कभी भी सीखने की प्रक्रिया को विराम नहीं देते. वे हर दिन कुछ नया सीखने और अपने कौशल को निखारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज सीखा गया ज्ञान ही कल की सफलता की नींव बनेगा.

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मेहनत से कभी न करें समझौता

सफलता के रास्ते में मेहनत ही एकमात्र विकल्प है. सफल लोग कठिन से कठिन कार्य को भी बोझ नहीं समझते, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हैं. आचार्य चाणक्य के अनुसार, आलस्य और टालमटोल की आदत इंसन को पतन की ओर ले जाती है. यही वजह है कि चाणक्य हर चुनौतीपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की सलाह देते हैं. 

यह भी पढ़ें: जीवन में इन 5 चीजों की 'अति' बन सकती है आपके पतन का कारण, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह

गलतियों में करें तुरंत सुधार

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गलतियों से भागना असफलता की निशानी है. एक बुद्धिमान और सफल व्यक्ति अपनी गलती का आभास होते ही उसे स्वीकार करता है और बिना समय गंवाए उसमें सुधार करता है. अगर गलतियों को समय रहते ठीक न किया जाए, तो वे आगे चलकर बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं.

अवसर का उठाएं तत्काल लाभ 

जीवन में सुनहरे अवसर बहुत सीमित समय के लिए मिलते हैं. इस संबंध में चाणक्य नीति कहती है कि एक सफल इंसान अवसर की पहचान करने में माहिर होता है और बिना देर किए उस पर अमल शुरू कर देता है. क्योंकि, उन्हें पता होता है कि एक बार हाथ से निकला हुआ मौका दोबारा वापस नहीं आता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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