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Hindi Newsधर्मChanakya Niti: खुशहाल वैवाहिक जीवन के हैं ये 3 महत्वपूर्ण आधार, पार्टनर में हों ये खूबियां, तो स्वर्ग बन जाएगा घर!

Chanakya Niti: खुशहाल वैवाहिक जीवन के हैं ये 3 महत्वपूर्ण आधार, पार्टनर में हों ये खूबियां, तो स्वर्ग बन जाएगा घर!

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में खुशहाल वैवाहिक जीवन को लेकर भी खास नीतियों का जिक्र किया है. चाणक्य कहते हैं कि पार्टनर की कुछ खूबियां पति के भाग्य को संवार सकती हैं. आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन तीन बातों को खुशहाल वैवाहिक जीवन का आधार माना है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 06, 2026, 09:00 PM IST
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Chanakya Niti: खुशहाल वैवाहिक जीवन के हैं ये 3 महत्वपूर्ण आधार, पार्टनर में हों ये खूबियां, तो स्वर्ग बन जाएगा घर!

Chanakya Niti: एक खुशहाल और शांत वैवाहिक जीवन की चाहत हर इंसान को होती है, लेकिन आज के तनावपूर्ण दौर में पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर तकरार होना एक आम समस्या बन गई है. भारत के महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध चाणक्य नीति में सिर्फ शासन और राजनीति के गुर ही नहीं सिखाए, बल्कि गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाने के भी अचूक मंत्र दिए हैं. चाणक्य का मानना है कि अगर पति-पत्नी अपने स्वभाव में कुछ जरूरी बदलाव कर लें, तो उनका रिश्ता किसी भी कठिन परीक्षा में सफल हो सकता है. आइए जानते हैं चाणक्य नीति के उन 3 गुणों के बारे में, जो आपके वैवाहिक जीवन से क्लेश मिटाकर खुशियां भर सकते हैं.

संकट के समय रखें धैर्य 

आचार्य चाणक्य के अनुसार, किसी भी विवाद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण दोनों पक्षों का एक साथ क्रोधित होना है. सुखी संसार का सबसे पहला नियम है कि जब एक साथी गुस्से में हो, तो दूसरे को मौन रहकर धैर्य का परिचय देना चाहिए. चाणक्य के मुताबिक, धैर्य वह शक्ति है जो बड़े से बड़े विवाद को सुलझाने की क्षमता रखती है. जो दंपति विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोते और एक-दूसरे का साथ देते हैं, उनका आपसी प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है.

आपस में मान-सम्मान की भावना 

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद सिर्फ प्रेम पर नहीं, बल्कि सम्मान पर टिकी होती है. चाणक्य नीति के मुताबिक, पति-पत्नी को कभी भी, एक-दूसरे की गरिमा से सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए. जब आप अपने जीवनसाथी के विचारों और व्यक्तित्व का आदर करते हैं, तो तालमेल अपने आप बैठने लगता है. जिस घर में एक-दूसरे का सम्मान होता है, वहां नकारात्मकता और झगड़ों के लिए कोई जगह नहीं रहता.

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यह भी पढ़ें: सच्चे मित्र की पहचान हैं ये 4 गुण, संकट के समय परछाई की तरह साथ निभाते हैं ऐसे लोग

ईमानदारी और संतोषी प्रवृत्ति

आचार्य चाणक्य की मानें तो, वैवाहिक जीवन में कलह का एक बड़ा कारण तुलना करना है. अक्सर लोग दूसरों की विलासिता देख अपने पार्टनर पर दबाव बनाने लगते हैं, जो तनाव को जन्म देता है. चाणक्य कहते हैं कि जो जोड़ा अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है और मिलकर उन्नति का प्रयास करता है, वे हमेशा सुखी रहते हैं. इसके साथ ही, रिश्ते में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का होना बेहद जरूरी है. ईमानदारी भरोसे को जन्म देती है और जहां भरोसा होता है, वहां खुशियां स्थायी निवास करती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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