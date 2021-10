Chanakya Niti: मुश्किल वक्‍त (Difficult Time) के लिए बचत (Savings) करना अच्‍छी बात है लेकिन हर मामले में कंजूसी करना भी ठीक नहीं है. पैसे का सही उपयोग (Right Way to use Money) कैसे करना चाहिए इस बारे में अर्थशास्‍त्र के ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्‍त्र में विस्‍तार से बताया है. चाणक्‍य नीति (Chanakya Niti) के मुताबिक धनवान बनने के लिए बचत करने के साथ-साथ कुछ जगहों पर पैसा खर्च करना भी जरूरी है, वरना व्‍यक्ति की तरक्‍की (Progress) रुक जाती है. वहीं इन जगहों पर पैसा खर्च करने से वो लगातार तरक्‍की करते हुए अपार पैसा कमाता है.

इन जगहों पर खुले हाथ से करें खर्च

जरूरतमंदों की मदद: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में पैसा खर्च करने से बहुत पुण्‍य मिलता है. खासतौर पर ऐसे लोगों की शिक्षा पर जरूर खर्च करें, बल्कि इसके लिए हमेशा अपनी आय का एक हिस्‍सा दान करें.

धर्म स्थल के लिए दान करें: मंदिर या धर्म स्‍थल पर दान करने से जिंदगी में सकारात्‍मकता आती है और भगवान की कृपा मिलती है. लिहाजा इन जगहों पर हमेशा दान करें.

बीमारों की मदद: गरीब बीमार लोगों की मदद के लिए जितना ज्‍यादा से ज्‍यादा संभव हो पैसा दें. ऐसा करने से न केवल भगवान आपको आरोग्‍य का आशीर्वाद देंगे बल्कि आपकी धन-संपत्ति भी बढ़ेगी.

सामाजिक कार्यों में खर्च करें: व्‍यक्ति जो भी कमाता है वह समाज के कारण ही संभव हो पाता है. लिहाजा अपनी कमाई का एक हिस्‍सा सामाजिक कार्यों पर जरूर खर्च करें. इसके जरिए अस्पताल, स्‍कूल, पीने के पानी की व्‍यवस्‍था करने जैसे कामों में मदद करें. ये काम करने से भाग्‍य वृद्धि होती है.

