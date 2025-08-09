Chanakya Niti: कुल-खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देती है ऐसी संतान, माता-पिता भी हो जाते शर्मसार
Chanakya Niti: कुल-खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देती है ऐसी संतान, माता-पिता भी हो जाते शर्मसार

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि कैसी संतान अपने कुल-खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देती है. आइए जानते हैं कि चाणक्य ने संतान को लेकर क्या कहा है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:50 PM IST
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शासन, अर्थव्यवस्था, समाज और जीवन के व्यवहारिक सिद्धांतों को आसान भाषा में समझाया है. उन्होंने परिवार और राज्य के संचालन में कूटनीति और नैतिकता की भूमिका पर जोर दिया है. आचार्य चाणक्य ने संतान के गुण और अवगुण पर विस्तार से चर्चा की है. उनका मानना है कि एक गुणी पुत्र अनेक अवगुणी पुत्रों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जहां कुपुत्र पूरे कुल की बदनामी का कारण बनता है, वहीं अकेला गुणवान संतान वंश का नाम ऊंचा करती है. ऐसे में आइए आचार्य चाणक्य के मुताबिक जानते हैं कि कैसी संतान कुल-खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देते हैं. 

क्यों श्रेष्ठ है एक गुणवान पुत्र?

चाणक्य के अनुसार, एक गुणी संतान अपने गुणों से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है. जैसे सुगंधित फूलों वाला एक पेड़ पूरे वन में अपनी खुशबू फैलाता है, वैसे ही सद्गुणों से युक्त पुत्र पूरे वंश का मान बढ़ाता है. इसीलिए, कई गुणहीन पुत्रों से बेहतर है कि एक ही गुणवान पुत्र हो, जो परिवार को सुख और सम्मान दे.

कुल के मान का नाशक

चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जिस तरह एक सूखा पेड़ जलकर पूरे जंगल को राख बना सकता है, उसी प्रकार कुपुत्र अपने कर्मों से पूरे वंश की प्रतिष्ठा को मिटा देता है. इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को शिक्षा, संस्कार और मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, ताकि वे सपूत बनकर कुल का नाम रोशन करें.

वंश का चंद्रमा

एक अन्य उदाहरण में चाणक्य कहते हैं कि जैसे अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर रात को सुंदर बनाता है, वैसे ही गुणवान पुत्र अपने सद्गुणों से पूरे वंश का गौरव बढ़ाता है और सभी को गर्व महसूस करवाता है.

अवगुणी पुत्र का होना व्यर्थ

चाणक्य के अनुसार, यदि पुत्र माता-पिता को दुख, चिंता और अपमान दे, तो उसके जन्म का कोई लाभ नहीं. वंश को सहारा देने वाला एक ही गुणी पुत्र पूरे परिवार के लिए धन्य होता है.

मूर्ख और नास्तिक संतान का कोई लाभ नहीं

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे दूध न देने वाली गाय का कोई उपयोग नहीं, वैसे ही जो पुत्र न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त, वह परिवार के लिए व्यर्थ है. ऐसे पुत्र का होना और न होना बराबर है. मूर्ख पुत्र अपने गलत कर्मों से माता-पिता के जीवन में दुख और क्लेश भर देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

