Chanakya Niti: सांप से भी हजार गुना अधिक खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, इनका साथ रखने से आता है दुर्भाग्य

Chanakya Niti for Friend: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि कुछ दोस्त सांप से भी हजार गुना अधिक खतरनाक होते हैं. आइए जानते हैं कि किस प्रकार के दोस्तों से सावधान रहना चाहिए.
Chanakya Niti for Friend: आचार्य चाणक्य न केवल महान राजनयिक और अर्थशास्त्री थे, बल्कि एक कुशल शिक्षक और नीति शास्त्री भी थे. उनकी चाणक्य नीति जीवन को सरल और व्यावहारिक बनाने वाली शिक्षाओं का संग्रह है. इसमें अच्छे और बुरे लोगों की पहचान, उनके साथ व्यवहार और उनसे बचाव के उपाय बताए गए हैं. चाणक्य का मानना था कि कुछ लोग इतने दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि वे हजारों विषैले सर्पों से भी अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं. उनके साथ जुड़ना जीवन को संकट में डाल सकता है.
अच्छे और बुरे मनुष्यों का अंतर
चाणक्य नीति के अनुसार सुशील व्यक्ति – ज्ञान, शिक्षा और सद्गुणों से परिपूर्ण होता है और हमेशा अच्छे कार्य करता है. जबकि, दुष्ट व्यक्ति – ईर्ष्या, द्वेष और मूर्खता से भरा होता है. उसका स्वभाव ही दूसरों को हानि पहुंचाने का होता है.
सांप से भी खतरनाक क्यों होते हैं दुष्ट लोग?
“दुर्जनेषु च सर्पेषु वरं सर्पो न दुर्जनः।
सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे।।’’
इस श्लोक का अर्थ है कि सांप केवल विशेष परिस्थिति में काटता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर अवसर पर चोट पहुंचाता है. सांप से बचाव संभव है, लेकिन दुष्ट की नीच प्रवृत्ति से बचना कठिन होता है. इसलिए चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.
दुष्ट राजा, मित्र, पत्नी और शिष्य से हानि
आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट राजा की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती. दुष्ट मित्र दुख और विश्वासघात देता है. दुष्ट पत्नी परिवार की शांति छीन लेती है. दुष्ट शिष्य शिक्षक को अपमानित करता है. इसलिए सुखी जीवन के लिए अच्छे मित्र, सद्गुणी जीवनसाथी और योग्य शिष्य का चुनाव करना ही बुद्धिमानी है.
ईर्ष्यालु और मूर्ख लोगों से दूरी
चाणक्य नीति में बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति हमेशा विद्वानों से जलता है. निर्धन व्यक्ति धनी लोगों से ईर्ष्या करता है. वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष रखती हैं. ऐसे लोग अपने नकारात्मक विचारों से दूसरों को भी अशांत कर देते हैं.
शांत और सदाचारी लोगों की निंदा करने वाले
चाणक्य के अनुसार, जो लोग वेद, शास्त्र, सदाचार और शांत स्वभाव के व्यक्तियों की आलोचना करते हैं, वे व्यर्थ का कष्ट झेलते हैं. उनकी निंदा से महान व्यक्तियों का महत्व कम नहीं होता, बल्कि निंदा करने वाले की मूर्खता ही उजागर होती है.
